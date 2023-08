Drukkerekből nem lesz hiány

– Hál' Istennek Bálint nagyon jó kis szurkolótábora van, akik nemcsak Egerből, hanem más városokból is szorítanak neki. Szimpatikus, szeretnivaló a sportemberről van szó, akinek a baráti társaságból is sokan jönnek a Nemzeti Atlétikai Központba. Az Egri Városi Sportiskolából az edzők, Fejes Péter, Berecz Bernadett is hozza a tanítványait. Ha csak szolidan számolom a létszámot, biztos, hogy lesz 150 ember, aki Bálintnak drukkol vasárnap – tette hozzá Petrovai József.