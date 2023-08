„Az atlétákkal igyekeztünk minden területet felölelni. Átestek stresszoldó, beszédtechnikai, légzéstechnikai tréningen, valamint a közösségi médiában való megjelenéssel is foglalkoztak. Felkészítettük őket a verseny utáni vegyes zónás nyilatkozatokra, rövid és hosszabb volumenű interjúkra, telefonos, rádiós és televízió beszélgetésekre. Ezeket rögzítettük és közösen kielemeztük velük, az elméleti tudás megszerzése után pedig tavasszal élesben is gyakorolták számos rövid és hosszabb interjú során. Mindenre próbáltunk fókuszálni, ami sajtóval és közönséggel való együttműködést jelent és a fejlődésüket szolgálja. Munkánkat szakemberek segítették” – mondta Kosaras Renáta. – „A versenyzőknek elsősorban most egy alaptudást szerettünk volna adni, miként kell megnyilvánulniuk, ha kitörő öröm éri őket és magas az adrenalinszintjük, és azt is, ha negatív az élmény. A csapat jelentős része fiatal és érzelemdús, ezt is tudni kell kezelni. Éppen ezért ezen a területen a szövetség edukációs törekvése nem áll meg, ősszel folytatódik, erősebb hangsúlyt fektetve a fiatalokra.”