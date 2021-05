Brutális kutyatámadás: 20 percig marcangolta áldozatát, csak vascsővel tudták szétfeszíteni az állat száját

Brutális kutyatámadás történt hétfőn délelőtt a Barátság utca 7. szám alatti ház udvarán. Egy pitbull keverék kutya hosszú perceken keresztül marcangolt egy helyi férfit, akit végül csak a kiérkező rendőrök tudtak kiszabadítani a megvadult állat karmai közül.

Ezt ne hagyja ki! Itt van a történelemérettségi megoldókulcsa!

Másnap délelőtt a Barátság utcában nagy a csend, az előző napi tragédiának látszólag semmi nyoma. A város legszélén fekvő utca ez, a helyiek csak úgy hívják, „a domb”. Nem a legbizalomgerjesztőbb környék, a jelek szerint sokan élnek itt lomizásból – írja a vaol.hu.

A szemközti házból előkerül egy férfi, becenevén Milus, aki szívesen mesél a történtekről, megjegyezve, hogy a szomszédainak már máskor is volt baja abból, hogy valakit megmart a kutyájuk.

Most nincsenek itthon, mert zárva a kapu, máskor mindig nyitva szokott lenni – magyarázza, megtoldva azzal, hogy a négy kocsijuk közül sincs itthon az egyik. Megtudjuk tőle, hogy a kutya a háziaké volt, az áldozat pedig csak úgy ott lakott náluk, befogadták. Négy nyelven is beszélt folyékonyan, nagyon szerette az állatokat, ezt a kutyát is.

Csak az történhetett, hogy kiengedte valahogyan – véli Milus – aztán a kutyában feltámadt az ösztön és nekitámadt.

Legalább 15-20 percen át cibálta, marcangolta az udvaron a szerencsétlent, a többiek hiába próbálták lapáttal és más szerszámokkal leszedni róla. Még a mentők se mertek bemenni a kapun, az egész udvar úszott a vérben.

Végül a rendőrök tudták kiszabadítani és vitték ki ölben a mentőautóhoz. Kezén, lábán már a csont is kilátszott.

A tulajjal – mondja, akkor sem tudnánk beszélni, ha itthon lenne, mert süketnéma. Milus szerint jól tartották a kutyát, rendes kennele volt, ételmaradékkal etették.

Az önkormányzat nyilvántartása szerint Csepregen, a Barátság utca 7. szám alatt nincs kutyatartás bejelentve. Horváth Zoltán polgármester arról számol be, hogy a „dombon” nem ritkák a kutyákkal kapcsolatos balhék, kiszökések, a hétfő délelőtti támadással kapcsolatosan azonban nem volt hivatali teendőjük, mert az eset magánterületen történt. Ha visszakerül a kutya, intézkedni fognak, hogy a tulajdonos megtegye az ebtartáshoz szükséges lépéseket.

A Gencsapáti Állatotthon vezetője, Ferenczi Endre szerint erre nem sok esély van. Hozzájuk került az eb a hatósági zárlat idejére, ahol két hétig hatósági állatorvos tartja megfigyelés alatt, hogy nincs-e fertőző betegsége. Elvileg ennek elmúltával a kutya átkerülhetne a menhelyi részbe és lehetőség lenne az örökbefogadására, de ebben az esetben ez nem járható út, mivel az állat már többször támadt emberre.

A Barátság utcai kutya esetében erősen felmerül az állatkínzás gyanúja – véli az állatotthon tulajdonosa.

Szörnyű állapotban hoztuk be szegényt, szőrhiányos, súlyosan alultáplált, minden bordája kiáll. Egy keverék pitbullnak 28 kilósnak kellene lennie, ő jó, ha 12 kilót nyom. Jól indulhatott a sorsa, mert chipezve van és oltási könyvvel is rendelkezik, de 2013-ban volt beoltva utoljára. A táljában egy sok napos, penészes kenyérdarab volt csak, minden arra vall, hogy éhezett.

A rendőrök is azt mondták a helyszín láttán: ez a kutya meg akarta enni ezt az embert.

Ferenczi Endre hozzáteszi: az eb valószínűleg kiugrott valahogy a kennelből. Az biztos, hogy ki nem engedték, mert az ajtó annyira beleágyazódott a talajba, hogy ketten alig tudták kifeszíteni. A kutya tehát akár évekig nem hagyta el a ketrecét.

A két rendőr hősies viselkedéséről, amiről Ferenczi Endre is beszámolt, a hivatalos rendőrségi jelentés a következőképpen fogalmaz: A helyi férfira támadó ebet a gazdája próbálta megfékezni, de ez nem sikerült neki. A helyszínre rövid idő alatt megérkező Pintér Zoltán c. r. törzszászlós, a Kőszegi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának járőrparancsnoka és Horváth Zoltán c. r. főtörzsőrmester, a Kőszegi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának járőre egy vascső segítségével szétfeszítette az állat száját, majd a kutyát megkötötték és visszahelyezték a kennelbe. A sérültet a Mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A Kőszegi Rendőrkapitányság gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétség gyanúja miatt büntetőeljárást indított az ügyben.

A Mentőszolgálatnál is érdeklődtünk a szerencsétlenül járt férfiról, akiktől ezt a szűkszavú választ kaptuk:

„ A helyszínre két mentőegységet riasztottunk. Az eset következtében egy 50 év körüli férfi súlyos sérüléseket szenvedett. Helyszíni ellátást követően, stabil állapotban kórházba szállítottuk.”