Fia esküvőjén tudta meg az örömanya, hogy a menyasszony a lánya

Drámai jelenetek zajlottak le azon az esküvőn, ahol a vőlegény édesanyja évtizedes titokról rántotta le a leplet. Kiderült, hogy a menyasszony valójában az ő, rég elfeledett lánya, az esküvőt azonban mégis megtartották, amikor kiderült, hogy a fia azonban nem az ő biolgóiai gyermeke, így a szerelmesek valójában nem testvérek – írja a Bors.

Woman finds out on son's wedding day that the bride is actually her long-lost daughter https://t.co/kG7WVsBGza pic.twitter.com/9o5pw7iSbS

— Mothership.sg (@MothershipSG) April 5, 2021