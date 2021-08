A csodában bíznak – Vírusfertőzést kapott, azóta műszív tartja életben a 12 éves Maját

A 12 éves, putnoki kislány súlyos szívbeteg lett, műszív tartja életben.

Maja életvidám, egészséges kislány volt. Februárban néhány nap alatt került olyan súlyos állapotba, hogy életmentő műtétet kellett rajta elvégezni. Műszívet kapott, és lehet, hogy szív­átültetésre lesz szüksége. Érte és más szívbeteg gyermekekért rendeznek augusztus 28-án jótékonysági tánckoncertet a putnoki sportcsarnok szabadtéri színpadán.

A kislány édesanyja, Horkayné Hegyi Rita mesélte el megdöbbentő történetüket – írja a boon.hu.

Kórházról kórházra

– Novemberben elkaptam a koronavírust, és azt hittük, hogy Maja is megfertőződött, mert hányás és hasmenés jelentkezett nála. Hamar elmúlt, így nem tulajdonítottunk neki nagyobb jelentőséget. Decemberben és januárban nem volt semmi baj, Maja járt iskolába, de február elején a hasát kezdte fájlalni. Elvittem a háziorvoshoz, aki azt mondta, hogy valószínűleg valamilyen vírust szedett össze. Semmi nem utalt arra, hogy komolyabb baj lenne. Azonban Majának nem múlt a hasfájása, szerdai napon visszavittem a háziorvoshoz, ő azt javasolta, ha nem javul, vigyem be a kórházba. Pénteken viszont már sugárban hányt, így bekerültünk az ózdi kórházba. Ott arra gyanakodtak, hogy hepati­tis, mert megnagyobbodott a mája, de az ultrahang után kiderült, hogy valami más lehet a probléma, mert víz van a mellkasában és a szívénél. Ezért átirányítottak minket Miskolcra. Ott több vizsgálatot is elvégeztek, az orvosok a szív problémájára gyanakodtak. Délután az orvos azt mondta, hogy Majának intenzív ellátásra van szüksége, de másnap jön a kardiológus, és megvizsgálja – idézte fel a történteket az édesanya.

– A kislányunk tehát a kórházban maradt, mi pedig elindultunk haza. Kazincbarcikánál jártunk, amikor

telefonáltak a kórházból, hogy azonnal menjünk vissza, mert a kardiológus megvizsgálta, és Maját fel kell vinni a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Gyermekszív Központjába, mert a szívével nagy gond van. A központban megint csak rossz híreket kaptunk, a gyereknek már a veséje is kezdett leállni. Sokkot kaptam, így pontosan nem is emlékszem, hogy mit mondott még az orvos

– tette hozzá Horkayné Hegyi Rita, a beteg kislány, Maja édesanyja.

Mint fogalmazott, egyszerűen nem hitte el, amit hall, hiszen Maja teljesen egészséges, mozgékony, vidám kislány volt, soha semmi baja nem volt a szívének. A központban keringéstámogató gyógyszert kapott, kedden jobban lett, de szerdán estére újra összeomlott a keringése. Másnap az orvosa azt mondta, hogy mindenképpen meg kell műteni, mert más esélye nincs az életben maradásra.

Nekem most a táska az élet, de nincs más opció, csak a gyógyulás

– Így Maja végül műszívet kapott. Ez egy beültetett szerkezet, ami segíti a szív munkáját, helyettesíti a bal kamrát. Új technológia, néhány gyereknek van csak ilyen az országban. Végül a biopszia eredményéből kiderült, hogy a kislányomnak akut szív­izomgyulladása volt, amit vírus okozott. Azt azonban nem tudom, hogy koronavírus vagy valami más – jegyezte meg Rita.

A csodában bízik

Maja szerencsére most már jól van, de az élete sok mindenben megváltozott. Például nem biciklizhet, mert vérhígítót kell szednie, emiatt nem szabad megsérülnie. Folyamatosan hordania kell a közel kétkilós vezérlőegységet (táskát), és vigyáznia kell, nehogy az akkumulátor lemerüljön. Az áramszolgáltatótól kaptak egy szünetmentesítőt, hogy áramszünet idején is tölteni tudják az akkumulátorokat. Maja élete most az áramtól függ.

– Közösségbe tulajdonképpen mehetne szeptembertől, de nem engedem, mert féltem. A gyerekek elevenek, véletlenül megsérülhet Maja műszíve.

Most a férjemmel felváltva dolgozunk, hogy mindig legyen valaki a kislányunkkal.

Bízom a csodában, és remélem, hogy a következő hetekben javul Maja állapota. Az orvosa azt mondta, ha mégsem, akkor felkerül a transzplan­tációs listára – tette hozzá szomorúan az édesanya.

Megjegyezte: a tánckoncert bevétele „A Szívbeteg Gyermekek Védelmében” Alapítvány számlájára kerül. Ő kérte, hogy így legyen. Ezzel szerette volna kifejezni háláját, amiért megmentették lánya életét. Kozsuk Péternek is köszöni a kezdeményezést.

Lesz steril szoba

Jó hírt is kapott az édesanya a napokban: a Putnok Városért Egyesület és a putnoki önkormányzat vállalta, hogy a család lakásában kialakítanak egy steril szobát, hiszen erre szükség lehet, ha az orvosok mégis a transzplantáció mellett döntenek. Probléma viszont, hogy a családnak van egy 15 éves autója, amit ebben az évben szerettek volna egy fiatalabbra lecserélni, de Maja betegsége felülírt mindent. Az autó korából adódóan kisebb-nagyobb problémákkal küszködik, rövidebb utakra megfelel a családnak, de hosszú távú útra nem alkalmas. Most Majának és az édes­anyjának betegszállítóval kell a fővárosi kórházba utaznia, ami rendkívül fárasztó, lelkileg megterhelő.