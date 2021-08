Aggasztó! Felállni se volt ereje, nagyon beteg volt Tóth Gabi kislánya

Az elmúlt négy napban összesen hat órát aludt Tóth Gabi, akinek aggódással teltek a mindennapjai, a kislánya, Hannaróza ugyanis beteg lett. A picinek nagyon magas láza volt, és egyáltalán nem volt étvágya se.

„Hanni még mindig nyűgös, és nagyon anyás, de már legalább le tudom tenni, mert az elmúlt napokban így vagy úgy, de csak rajtam létezett” – írta a csalad.hu-s blogjában az énekesnő a Ripost találata szerint.

„Mikor Covidos volt a család, akkor is magamra kötve cipeltem egész nap. Na, ez most is így történt, csak annyival volt rosszabb a helyzet, hogy most aludni sem aludt külön, kizárólag rajtam, azt is max. fél órákat, mert ez a bizonyos három napos láz nagyon megviselte. Engem is. Ez volt a második betegsége életében” – folytatta Gabi, aki bevallotta, hogy eléggé bepánikolt.

„Nagyon magas volt a láza, két napig egyáltalán nem evett és nagyon gyenge volt. Borzasztó volt látni, ahogy annyi ereje sincs, hogy felálljon. Az volt a szerencsénk, hogy a láz miatt azért viszonylag sokat ivott, így legalább a kiszáradástól nem kellett tartanunk” – írta az énekesnő, aki hozzátette, hogy a nehezén talán már túl vannak, a pici ugyanis már jobban van.

