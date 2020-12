Akár még hónapokig lehetnek rengések – Magyarországon is lehet rá számítani

Akár hónapokkal később is tartani kell a hét halálos áldozatot követelő horvátországi földrengés utórezgéseitől. Ezek között lehetnek egészen komolyak is, amelyek nagyobb károkat is okozhatnak, és a szakértő szerint hazánkban is tartani kell hasonló erejű földrengéstől.

A horvátországi 6,4-es erősségű földmozgást Magyarország több pontján is lehetett érezni. A magasabb épületek helyenként szabályosan kilengtek. Először Pécsről és Budapestről érkeztek bejelentések. Volt, aki a 7. kerület egyik irodaházában érezte, ahogy meglendül az épület, mások Zuglóból a csillárok, a kanapé megmozdulásáról számoltak be. Az Időkép egyik munkatársa a 11. kerületben egy 7. emeleti lakásban észlelte az épület meglendülését, de a földrengés elérte Balatonszemest is. Zalalövőn a szekrények mozdultak meg, Kő­bányán másodpercekig kilengett egy épület. Többek között Dunaújvárosban, Kaposváron, Szekszárdon, Érden, Veszprémben, a Balatonnál, Nagykanizsán, Pécsen és Zalaegerszegen is érezték a földmozgást. A szerdai összesítő szerint elenyésző számú kárt jelentettek be hazánkban a biztosítóknak a horvátországi földrengés miatt. A legtöbben betört ablakokról, megrepedt falakról, megrongálódott ingóságokról számoltak be. A keddi természeti katasztrófa után szerdán máris bemértek egy 5,2-es erősségű utórezgést, és a szakértő szerint ezekre még hetekkel, hónapokkal később is számítani kell. A főrengést követték a szerdaihoz hasonló, erőteljes rengések, három-négy perccel később volt egy 5,2-es magnitúdójú, ami önmagában is nagy rengés. Pár percre rá egy 4,3-as, és azóta számos 3,5-nél erősebb mozgás volt – mondta a Borsnak Tóth László szeizmológus. – Pár óra leforgása alatt mintegy 170 kisebb-nagyobb utórengést regisztráltunk. Ilyenektől még hosszabb ideig kell tartani, ezek között félő, hogy lehet 5 és feles, de akár hatos erősségű is. De majd folyamatosan csökken a számuk és gyengülnek. Amit nagyon fontosnak tartok még elmondani, hogy Magyarországon is lehet számítani földrengésre. Ez nem ijesztgetés, de ne csukjuk be a szemünket, akár ugyanolyan erős földrengés is megrázhatja hazánkat, mint a mostani horvátországi.