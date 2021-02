Andrei Mangra izmos testét imádják a női rajongói – odavannak ezekért a szexi fotókért

Hiába ért véget a Dancing with the Stars, Andrei Mangra iránt azóta is érdeklődnek a rajongói.

Magyarországon a Dancing with the Stars versenye alatt tűnt fel, de a nagyváradi születésű Andrei Mangra, már Belgiumban és Romániában is bejutott a táncos show műsor döntőjébe.

A 29 éves táncos, több román bajnoki cím mellett olyan eredményekkel büszkélkedhet, mint az Európa bajnoki második helyezés, vagy a profi latin showdance kategóriában világbajnoki 4. és 6. helyezés. A show-műsor idején nemcsak táncolni, de magyarul is tanította Gabriela Spanicot. Ő maga egyébként nem magyar iskolákba járt, de magyar családból származik és a nagyszüleitől tanult meg magyarul.

Amióta véget ért a táncos show-műsor, Andrei Mangra közösségi oldalainak töretlen a népszerűsége, egyre több követője van. Ezt nem is bánja, mert a következő évadra is szívesen benevezne. Az az álma, hogy egyszer nemcsak döntőig jut, de meg is nyeri a Dancing with the Stars-t.

A műsor óta sem szakadt el Gabriela Spanictól. Még egyikük sem erősítette meg, hogy egy párt alkotnak, de fellépéseik alatt egyértelműen izzott közöttük a levegő és amióta véget ért a show, együtt töltötték az ünnepeket és Andrei beköltözött Spanic otthonába.

„Lehet, hogy ez többet mutat barátságnál, de ebben a percben köztünk csak egy nagyon mély barátság van” – magyarázta Andrei Mangra, aki arra a kérdésre nem válaszolt, hosszú távra tervez-e, de annyi biztos, munkát keres Mexikóban…