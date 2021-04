Berki Mazsi bikiniben mutatta meg babapocakját

Berki Krisztián és felesége az első babájukat várják.

„Igaz, már láttalak, hallottalak, és már mások számára is látható vagy, de annyira hihetetlen még mindig, hogy a pocakomban vagy.

Köszönöm neked, hogy megkíméltél a rosszullétektől, sőt, igazából egy áldás vagy már most, hisz az ebéd utáni szundik beiktatásán kívül más változás nem is történt – vette észre a bejegyzést az Origo.

Na jó, de, a cukrommal szeretsz játszadozni, de szerencsére eddig sem ettem nagyon, és mióta vagy, na, azóta meg nem is kívánom. Na, meg a korán kelés. Még nem is tudtam, hogy a pocakomban vagy, te már jeleztél minden reggel 4-5-kor, hogy jó, ébresztőőő” – írta bikinis képe mellett, és megköszönte a sok üzenetet, tanácsot. „Mindenben szakemberek véleményét kértem és kérem ki a jövőben is. Legyen szó étkezésről, utazásról, sportról” – tette hozzá.