Durva! Így reagált az álvideóra dr. Rusvai Miklós

A virológus tisztázta a helyzetet.

A mai világban gyakori, hogy az emberek hamisított videókkal szeretnék az igazukat bizonyítani. Így nem meglepő, hogy a koronavírussal kapcsolatos témákban is kreálnak hamis tartalmakat. A Facebookon kezdett el terjedni egy videó, amiben dr. Rusvai Miklós egy interjúját úgy vágták össze, mintha ő maga sem oltatná be magát.

Ez természetesen nem így van, és a mindössze 19 másodperces videó csak egy kiragadott részlete egy korábbi beszélgetésének.

Így reagált a hamis videóra dr. Rusvai Miklós

„Hát ez nagyon kedves. Még nem is láttam ezt a videót, úgyhogy pontosan nem is tudom, hogy mit mondhatnék erre” – reagált elsőre dr. Rusvai Miklós, amikor a Metropol újságírója felhívta a hírrel.

Mint kiderült, hozzá még nem jutott el a megvágott, hazugságokat terjesztő „interjú”.

„Bosszantó, de azt hiszem, hogy az ember sajnos tehetetlen az ilyen dolgok ellen. Manapság minden manipulálható. Én őszintén remélem, hogy a megszólalásaim többsége elnyomja ezt a manipulált videót, hiszen a valós közvetítésekből és interjúkból remélem, hogy átjön mindenkinek, hogy én kifejezetten oltáspárti vagyok.”

Másra is várhat hasonló támadás

A szakember összességében nem lepődött meg, hogy valaki ilyen videóra fordítja a szabadidejét, de úgy érzi, nem ő volt az utolsó áldozata az ilyen internethuszárok által kezdeményezett támadásnak.

„Nem történt még velem ilyen. Szóval ez most teljesen újdonság nekem. Csodálkozom is, hogy csak most keletkezett ilyen, hiszen az élet nagyon sok területén a közszereplők, például politikusok, művészek és sportolók ki vannak téve az ilyen típusú fenyegetésnek. Csoda lett volna, ha pont az egészségügyi-járványügyi szakemberek közül nem lett volna valaki kipécézve egy ilyen kiélezett helyzetben. Gondolom, előbb-utóbb másokra is sor kerül, hiszen mindenkinek, aki megszólal ebben az ügyben – Szlávik János, Merkely Béla és a többiek – számolni a kell azzal, hogy ez megtörténhet” – mondta a Metropolnak a virológus.

„Csak az oltás véd meg a betegségtől”

Természetesen a professzor még mindig úgy gondolja, hogy elsődleges az oltottság megszerzése.

„Én továbbra is abszolút oltáspárti vagyok. Mindenkit az oltásra beszélek rá, illetve akik meg régen vették fel az első két oltást, azokat a harmadik oltására buzdítom. A szülőket, akiknek 12 éves feletti gyereke van, arra bátorítom, hogy oltassák be a gyerkőcöket. Hangsúlyozom, hogy csak az oltás véd meg a betegségtől” – húzta alá Rusvai.

„Természetesen elkerülhetetlen lesz később a megfertőződés, és hasznos is lehet, de már csak akkor, ha megvan az alap védettség. Utána már a fertőzés kevésbé kockázatos, de erre szoktam mondani, hogy nem kívánságműsor ez. A fertőzést mindenki meg fogja kapni előbb-utóbb, csak az nem mindegy, hogy oltottan, vagy oltatlanul éri. Az oltatlan szervezetre jóval nagyobb veszélyt jelent a fertőződés” – tette hozzá.

„Én már három oltást kaptam”

A szakembert arról is kérdeztük, pontosan hogyan értette a videóban elhangzottakat, hogy ő örülne annak, ha elkapná a delta-variánst.

„Én már három oltást kaptam. Január-februárban két dózis Pfizert, és múlt pénteken a Janssent is megkaptam. Tehát most én készséggel állok a vírus rendelkezésére. Felfrissítettem a védettségemet, ha fertőződnöm kell, akkor most lenne a legjobb, hiszen hármas szintű védelem (antitestes, sejtes és nyálkahártya-immunitás) csak a fertőzés hatására alakul ki.”