Exkluzív fotók: Marsi Anikót forrón csókolja új kedvese a TV2 kapujában

Hétfőn meglepődtek Marsi Anikó kollégái, amikor a Tények műsorvezetője egyszer csak betoppant a hírszerkesztőségbe kéz a kézben új szerelmével, Gyarmati Gáborral.

Marsi Anikó mostantól nem akarja titkolni az érzelmeit, bátran ölelik egymást akár az utcán is – írja a Bors.

Átlagos hétfő reggelnek indult a tegnap a TV2 Róna utcai épületében. A Tények szerkesztőségében a munkatársak a hétvégi élmények megbeszélése közben készültek a napi hírek feldolgozásához.

Marsi Anikó is dolgozott ezen a napon, mint mindig, most is pontosan érkezett, a belépője azonban mindenki számára emlékezetes marad: nem egyedül érkezett.

A szőke híradós mosolyogva lépett be az irodába, az oldalán az új szerelmével, Gyarmati Gáborral, akivel igencsak sokat szerepeltek az újságokban az elmúlt időszakban.

A Blikk hétfőn írt arról, hogy „Már családtagnak számít” az új férfi Anikó életében, hiszen Gábort bemutatták Anikó és Palik László közös fiainak is.

Hogy a szerelmesek mennyire komolyan gondolják a viszonyt, azt jól mutatja, hogy a családi bemutatás után most sor került a nagy lépésre: Anikó a kollégákkal is bemutatta a választottját. A Borsnak is sikerült fotókat készítenie arról, amint Anikó éppen a TV2 épülete előtt beszélget Gáborral.

Ez nyilvánvalóan több, mint egy futó kaland

– mondta lapunknak Anikó egyik kollégája. – Az ember nem visz be akárkit a munkahelyére… Ez már olyan fokú bizalomról árulkodik, hogy biztosan lehetünk benne, Ancsi hosszútávra tervez.

A szemtanúk beszámolója szerint egyébként, amikor Anikó és Gábor belépett a szerkesztőségbe, egy pillanatra teljesen csend lett, de aztán másodpercek alatt oldódott a hangulat, hiszen Anikóról messziről látszott a boldogság. Mindenki barátságosan fogadta őket.

– Nyilván Ancsi nem szerette volna, ha a háta mögött sugdolóznak róla, főleg azok után, hogy paparazzo képek is megjelentek róluk – magyarázta a kolléga, majd hozzátette:

Úgy érzem azért ejtette meg ezt a bemutatást is, mert ezzel is legalizálja a kapcsolatukat. Ha már mindenki ismeri Gábort, nem kell attól tartaniuk, hogy lesifotósok vadásznak rájuk. Egy idő után mindenki számára természetes lesz a párosuk látványa. Egy közszereplő számára ez óriási könnyebbséget jelent.

Gábor egyébként már többször járt a TV2 épületében, hol reggel várta Anikót, hol este, vagyis többen találkozhattak már vele, a bemutatkozásra mégis mostanáig kellett várni.

Marsi Anikóval ellentétben, Palik László egyáltalán nem keresi a nyilvánosságot, sem az elválásról, sem az új kedveséről. Máig nem tudni, hogy az Exatlon egykori versenyzőjével, Cservenák Alexandrával van együtt, vagy azzal a barna hajú nővel, akit lapunk olvasója fotózott le a Városligetben.