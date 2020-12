Megható vallomás! Erre a legbüszkébb Zoltán Erika

Az énekesnő igyekszik mindig mindenben meglátni a jót. Így bár nagyon hiányzik neki a színpad és a közönség, most legalább van elég ideje a karácsonyi készülődésre. A bejgli már kisült, de a fenyőfa is napokon belül állni fog.

Az énekesnővel a Bors készített interjút.

Hónapok óta nincs színpadon, hogy bírja?

Meg kell szokni, nincs mese. Bevallom, sok-sok pörgős évtized után az első hullámnál még jó volt picit pihenni, de mára nagyon hiányzik a színpad. Jó lenne tudni, mikor lesz ennek az egésznek vége, mert most még kicsit messzinek tűnik… Számomra a zene egyenlő a szabadsággal, és az érzéssel, hogy élek. Ez most nincs meg, és hatalmas űrt okoz.

Mégsem tudom elképzelni, hogy unatkozna…

Ezt jól sejti, azért most is tevékenyen töltjük a csapattal az időt, a napokban is többórás koncertfelvétel készült, csak a közönség hiánya az, ami egyszerűen pótolhatatlan. A felőlük áradó szeretet hatalmas hajtóerő, miattuk állok színpadra, és nehéz, amikor helyettük csak kamerák vesznek.

A közelgő ünnepek azért reményt hoznak a szívébe?

Hogyne, de egyébként is mindenben megtalálom a jót. Most például azt, hogy sosem volt időm sütni, főzni, hiszen egy színpadi embernek az év vége a legpörgősebb időszak. Na most úgy alakult, hogy már az első adag bejglisütésen is túl vagyok, az ünnepi fények már villódznak, és a karácsonyfa napokon belül áll.

Ezek szerint már az ünnepi készülődés közepén jár. Miben lesz más az idei karácsonyuk?

Nálunk nem sok mindenben, ugyanis pár éve, a nagyszülők távozása óta négyen ünnepelünk Robival, a lányommal és a barátjával, aki már családtag. Így lesz ez idén is, annyi változással, hogy a nagy baráti társaságunkkal karácsony másod- és harmadnapján most nem tudunk összejönni, maximum szűk körbe rendeződve, de ezt még nem igazán tudom, hogy lesz.

Idilli helyzet, hogy a lánya és a barátja is önökkel karácsonyozik. Belegondolt már, hogy Zoé egyszer kirepül, és megváltozik minden?

Csak halkan mondom, én ezt a témát nem forszírozom, és örülök, amíg itthon van velünk. A szüleim 11 évvel ezelőtti távozása a mai napig megvisel, az ünnepek az­óta nem ugyanolyanok, de éltet, hogy a férjem, a lányom velem van, és jó lenne, ha ez minél tovább így is maradna.

Igazi jó barátnői viszonyt sejtek önök között Zoéval.

Valóban kivételesen jó a kapcsolatunk, de sosem akartam a lányom barátnője lenni. Csakis az anyukája, akivel a világon mindent meg tud beszélni, és akire a világon mindenben számíthat. Azt hiszem, ez sikerült. Zoé egy igazán jó természetű, szerethető ember lett, olyan gondolkozással, ami nekem nagyon tetszik. Mindemellett teljesen belefolyt a szakmai életünkbe is, és fantasztikus táncos vált belőle, amire rettentően büszke vagyok. Szuperül halad előre mind a magánéletében, mind a kar­rierjében.

Akkor már a nagymamaság gondolata is foglalkoztatja?

Szerintem az azért még odébb van. De én rábízom az életének az alakítását, hiszem, hogy mindennek eljön a maga ideje. Ő jelenleg a karrierjét építi mint személyi edző, oktató, ráér még a családalapítással, de természetesen a világ legboldogabbja leszek, ha majd kisunokám születik.

Mire a legbüszkébb az életében?

A legnagyobb eredményem, hogy boldog a családom.

Hogy egy szerető férjet tudok magam mellett, egy meleg otthont, családi fészket alakítottunk ki, és világra hoztam egy csodálatos teremtést, és szeretetben, boldogságban, békében él velünk. Ennél többet kívánni sem tudnék! Ez minden sikert felülmúl.