Pikáns részletek! Kifecsegték hálószobatitkaikat a magyar sztárok

Bár a magyar hírességek többsége tabuként kezeli a szexet, vannak, akik az elmúlt években kikotyogtak ezt-azt a szexuális életükről. Majka korábban elárulta, Kiss Ramónával lényegében egy egész napot az ágyban töltöttek, Polgár Tünde be is öltözött már a férjének, de van, akinek a ráhangolódás a fontos, másnak a sok együttlét.

Majka korábban elárulta, Kiss Ramónával lényegében egy egész napot az ágyban töltöttek, Polgár Tünde be is öltözött már a férjének, de van, akinek a ráhangolódás a fontos, másnak a sok együttlét – írja az Origo.

Berki Krisztián és Mazsi

A LifeTV műsorvezetője egy időben szinte minden magánéleti titkát kiteregette a közösségi oldalain, ez alól a szexuális élete sem volt kivétel. Két éve nyáron, egy sebváltóra dobott csipkés bugyi képét posztolta az Instagramra, hozzá pedig szextippekkel szolgált. A tanácsadás végén elárulta, hogy ők bizony Mazsival a Bentleyben szexeltek, lehúzott tető mellett.

Pár hete a LifeTV műsorában pedig elárulta, hogy volt már dolga két nővel egyszerre. „Voltam már két nővel, és mindketten csak velem foglalkoztak, nem nyúltak egymáshoz” – árulta el.

Bódi Guszti és Margó

Bódi Margó nemrég elárulta, hogy máig megvan köztük a tűz a férjével. „Mi, Gusztival a mai napig tudjuk egymást szeretni, és megvan köztünk a szenvedély. Én 57, ő 60 éves, de hála istennek, még ma is működik a kémia. Mi nem engedjük kialudni a tüzet, és mindig teszünk rá egy kis fát. Nehogy már hatvanévesen ne legyen semmi” – mondta.

Tizenöt éves voltam, amikor összeházasodtunk, úgyhogy nekem a férjem az első és egyetlen férfi az életemben. A lováriaknál ez így működik, ahogy az is, hogy a lányok 14-15 évesen feleségek lesznek„ – tette hozzá.

Soma Mamagésa

Néhány éve egy bejegyzésben mesélt szexuális életéről Soma Mamagésa. ”28. éve élek ugyanazzal a férfival, és a legjobb szexeink mind a mai napig a hosszú, finom egymásra hangolódással kezdődnek. Nem mondom/írom, hogy nincs olyan, hogy mind a kettőnket épp egyszerre önt el a vágy, és máris hopp, benne vagyunk, de ez a sokkal ritkább„ – írta.

”Az, hogy sok-sok év után is épp egyszerre legyen a csúcson a szexuális vágy, és mind a ketten jelen is legyünk, az azért ajándék. (Olyan sokszor van, hogy jön a vágy, de a másik távol van…) Szóval igen, épp emiatt nagyon fontos a ráhangolódás. Legyen az beszélgetés, vacsorázás, masszírozás, vagy akik a tantrikus utat választják, a meditáció„ – árulta el.

Palya Bea

Az énekesnő a válás után újra szerelmes lett, az új kapcsolatról pedig meglepően kitárulkozott. ”Ő egyáltalán nem művészember, tudós, de nagyon jól zongorázik. Az összhang inkább a sok szeretkezés és beszélgetés miatt van köztünk„ – mondta tavaly év végén.

”Minden, ami belőlem kiárad, amit érzek és gondolok, az neki nagyon érdekes és izgalmas. Ugyanilyen a szerelmeskedés is vele, nem tudok neki sok lenni,

mindig arra biztat, hogy bátran legyek még több„ – mesélte az előadóművész, aki szerint ”egy negyvenes nő leginkább a szexualitásban, a szívből és punciból megélt szexuális örömök megélésében tud kiteljesedni.„

Majka

A rapper korábban elárulta, mi a jó kapcsolatuk alapja Dundikával, akivel azóta már két közös gyereket nevelnek. „A tartós kapcsolat egyik titka a jó szex, és nálunk ez megvan! No, és persze az sem elhanyagolható tényező, hogy valójában elég keveset vagyok otthon. Ez hibernálja a szerelmünket, ami remélem, évtizedekig tart majd” – mesélte.

Korábban pedig azt is elárulta, 2013 környékén jártak Kiss Ramónával, akit feleségül is akart venni. „Igencsak aktív 19 óra következett! Bizony: 19 óra! Egy napot töltöttünk el úgy, hogy aludtunk, felkeltünk szexelni, aztán ismét egy kis pihi, majd megint összefonódtunk. Imádtuk egymást!” – írta Majka.

Polgár Tünde

Szerepjátékkal dobja fel a szexet Polgár Tünde és férje, derült ki a LifeTV Bréking című műsorában nemrég. „Árpival szoktatok szerepjátékot játszani?” – hangzott a kérdés, a luxusfeleség pedig pironkodva csak ennyit mondott, hogy egy 22 éves kapcsolatba sok minden belefér.

Pásztor Anna

Az énekesnő nemrég elárulta, hogy gyerekei születése után második tinédzserkorszakát élte. „Akkor jött az őrült lázadás, a mindent bepótolás. Ráadásul negyvenhat éves vagyok, ezzel még a kapuzárási pánik is megérkezett. Jött a színes haj, a piercingek, a második tinédzserkoromat éltem” – mondta Pásztor Anna, akin már a zenekara is észrevette a változást, hiszen, ahogy ő fogalmaz „habzó szájjal” beszélt éveken keresztül a szexről a rajongóinak.

Éppen ezért úgy döntött, hogy túl sok volt már a szex, váltani fog. „Ezért komolyan el kellett gondolkodnom. Nem mondom, mert nem tudom megígérni, hogy a szex soha többé nem lesz téma, de kicsit vissza kell kerülni abba az áldottabb és átszellemült állapotba, ami arról szólt, hogy adni” – tette hozzá.

Tallós Rita

A Mintaapákban is látott színésznő szerint nem korkérdés, a szexről beszélni kell és művelni is. „Ahogy mondják, az ötven az új harminc és ez mindenre vonatkozik.(…) Amikor húszévesek voltunk és megláttunk egy negyven-, ötvenéves párt csókolózni, akkor azt mondtuk, hogy jézus máris, mit képzelnek ezek, milyen öregek és itt csókolóznak, vagy kézen fogva mászkálnak? Hála istennek, ez kitolódott.”

A színésznő szerint a hollywoodi filmek is hozzájárultak a gátlások oldódásához, és ennek köszönhetően ma már egyre nyíltabban lehet beszélni a szexről. „Igenis a szex is ugyanúgy vonatkozik ránk. Ráadásul egészséges, tehát tudomásul kell venni, hogy aki bezárja a kapukat, annak sokkal nehezebb az élete, és nagyon sok mindenre jó az, ha egy nő nő marad és szexuálisan is aktív marad. Én azt vallom, hogy ameddig lehet, éljünk ezzel a lehetőséggel és maradjunk nők.”

Borítókép: illusztráció