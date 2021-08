Tóth Andival jön a Mintaapák új évada

Új részek, új szereplők, új helyszínek. Folytatódik a TV2 Csoport napi sorozata, a Mintaapák harmadik évada augusztus 23-tól. A négy apa története még több izgalmat ígér a nézőknek.

Meglepő fordulatokkal, megható jelenetekkel indul a Mintaapák új évada. A Mészáros Béla, Kamarás Iván, Makranczi Zalán és Száraz Dénes főszereplésével futó sikersorozat ismét képernyőn lesz augusztus 23-tól hétköznap esténként.

Géza (Kamarás Iván) családjával vidékre költözik, a családfő apaként és edzőként próbál helytállni. A sztárügyvéd Szabi (Makranczi Zalán) beleszeret egy híres műsorvezetőbe (Lékai-Kiss Ramóna), ám nincs könnyű dolga a népszerű nővel. Az állatorvos Tamásnak (Száraz Dénes) egyre több titka lesz szerelme, Linda (Szávai Viktória) előtt. Vajon túléli a kapcsolatuk a sok megpróbáltatást? Vajon kislánya, Juli is észreveszi, hogy megváltozott az apukája? Miki (Mészáros Béla) és Vera (Botos Éva) kapcsolata sem felhőtlen, kamaszlányuk, Csenge modellkedni kezd, ám kiderül, hogy a modellvilág nem is olyan felhőtlen.

Az apák mellett továbbra is számos kiváló színésszel és tehetséges gyerekszereplővel találkozhatnak a sorozat követői. Így például Stohl Andrással, Egri Mártával, Földes Eszterrel, Kuna Katával és Pataki Szilviával. De mellettük újabb népszerű magyar színészek is feltűnnek: a Szomszédokból ismert Fehér Anna is szerepet vállalt a Mintaapákban, de Badár Sándort, Mucsi Zoltánt, Seress Zoltánt is láthatják majd a nézők a sorozatban. Két fiatal tehetség is csatlakozott a gárdához Bánovits Vivianne és Gombó Viola Lotti személyében, de az énekesnő Tóth Andi is érdekes karaktert formál meg a harmadik évadban.

A sorozatot a TV2 Csoport megbízásából az IKO Műsorgyártó készíti.