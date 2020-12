Új szerepben Palvin Barbara: az autisták elfogadásáért kampányol a népszerű modell

A világhírű magyar divatmodell, Palvin Barbara is csatlakozott az Együtt az Autistákért Alapítvány munkájához, és kiemelt támogatóként segíti az autizmus spektrumzavarban érintetteket a jövőben.

Palvin Barbara már számos alkalommal bizonyította, mennyire fontos számára, hogy nemes ügyek mellett álljon ki, és rászorulókat, hátrányos helyzetű embereket támogasson. A modell most az Együtt az Autistákért Alapítvány munkájához csatlakozik, hogy a jövőben az autizmusról beszéljen széles körben, hiszen a spektrumzavar sokkal több embert érint, mint azt gondolnánk.

„Az Együtt az Autistákért Alapítvány mottója: Megérteni. Elfogadni. Segíteni. – Ennek szellemében csatlakoztam kiemelt támogatóként az alapítványhoz: rendkívül fontosnak tartom, hogy ne csak beszéljünk az autizmusról, de igyekezzünk valóban megérteni, elfogadni, ha valaki spektrumzavarral él, és próbáljunk meg igazi segítséget nyújtani a számára.

Ma Magyarországon ez átlagosan minden 15. családot érinti, sokszor nem is gondolnánk, hogy valaki autizmussal él a közvetlen környezetünkben, csak azt érzékeljük, hogy ő kicsit más, mint a többiek. A kék az autizmus színe, és a jövőben a spektrumzavar szimbólumaként fogom viselni a Kék Szív kitűzőt, mindenki mást is arra buzdítva, hogy ezzel a jelképpel is támogassuk az autizmusban érintett gyerekeket és családjaikat”

– tette hozzá Palvin Barbara.

A világhírű modell által is viselt kitűzőket bárki megvásárolhatja, aki támogatni kívánja az Alapítvány munkáját. A kijelölt MOL-töltőállomásokon és az Együtt az Autistákért Alapítvány webshopjában 990 forintért érhetők el a kitűzők, de Barbara további aktivációk részeseként is segíti az Alapítvány munkáját. Az Együtt az Autistákért Alapítvány és a MOL közös akciója során kék sütemények elkészítésére bíztatnak mindenkit, így a modell maga is süt egy kék színű desszertet. A felhívásban résztvevőket arra kérik, hogy Instagramon és Facebookon is posztolják az elkészített édességeket, és használják a #kéksüti #együttazautistákért hashtageket.

A MOL minden poszt után 500 forinttal támogatja az Alapítványt. Ezen felül pedig a Jónak lenni jó! adománygyűjtő akció során Barbara egy saját maga által tervezett darabot ajánl fel árverezésre minitáska-kollekciójából.

Az Együtt az Autistákért Alapítvány célja, hogy hosszú távú segítséget nyújtson az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek és családjaik számára. Első mérföldkőként 2018 márciusában átadták Közép-Európa első Autista Vizsgálóközpontját – amely abban nyújt segítséget, hogy az érintett családok gyermekeikkel nyugodt körülmények között látogathassanak el a különböző vizsgálatokra. Jelenlegi céljuk pedig az első Autista Mintaház – Diagnosztikai és Terápiás Centrum létrehozása, ahol autizmus spektrumzavarral élő gyerekek egyénre szabott fejlesztését és terápiáját tudják majd megtervezni a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet szakembereiből álló csapattal.