Virsliért még a benzincseppet is kiszimatolja Gyufa, a mentőkutya

Akár egy csepp benzint is ki tudnak szimatolni egy bűncselekmény helyszínén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mentőkutyás Szolgálatánál dolgozó vizslák. A legújabb ifjoncot, Gyufát, egy szuperszimat rangidős eb tanítja be.

A magyar vizsla, a drótszőrű is, hungarikum. Hatalmas a mozgásigénye, természetét tekintve higgadt, kedves, tanulékony és szeretetigényes fajta. Emellett imád játszani, szüksége van a feladatokat, ezért bár tökéletes családi ebnek is, de kitűnő munkakutya is. Leczki Sarolta több, mint húsz éve dolgozik a Mentőkutyás Szolgálatnál, ez idő alatt sok eb megfordult a kezei alatt – írja a Bors.

A tűzvizsgáló kutyák feladata, hogy olyan káreseteknél, ahol a kolléga szándékosságra gyanakszik, ott megmutatja nekünk, hogy van-e égésgyorsító anyag a helyszínen

– mondta a Borsnak Leczki Sarolta tűzoltó főtörzszászlós, a kutyás szolgálat vezetője. – A nemzetközi mentőkutyás világszövetségnek vagyunk a tagjai, az ő vizsgaszabályzatukat követjük a mentőkutyákkal. Több szinten is vizsgáztatjuk négylábú kollégáinkat. Emellett szüntelenül képezzük a fiatalabbakat, folyamatosan dolgozunk velük hazai káreseteknél. Tűzvizsgáló, illetve személykereső kutyáink is vannak.

Ösztönös a vizslák orrhasználata

Amikor az első vizslájuk, Szikra nyugdíjazása közeledett, kimondottan ugyanilyen fajta ebet kerestek utódjának. Kabos a tűzoltóságon nőtt fel, tűzvizsgálatra lett kiválasztva, felnevelve. Az ő szimatát nem lehet becsapni, ezt már számtalan esetben bizonyította.

– Ő állandó benti kutyánk, a személykereső Zoéval együtt – folytatta Sarolta.

A drótszőrű vizslák nagyon beváltak, mi mindig az adott, megfelelő képességű egyedet keressük ezekre a munkákra.

Fontos, hogy szociálisak legyenek, komfortos legyen nekik, hogy emberek között vannak, olyan kárhelyszínen dolgoznak, ahol nagyon sok ember van, nem félhetnek, és nem lehetnek agresszívak. Az is fontos, hogy motiváltak legyenek, ne legyen nekik gond, ha szűk helyen kell dolgozniuk. Kiskoruktól ebben a rendszerben nevelődnek. Ami miatt vizslákkal, vadászkutyákkal szeretünk dolgozni, az az ösztönös orrhasználat, és nagyon jól motiválhatóak.

Jutalomfalattal tanul az ifjonc

A szolgálat legfiatalabb munkatársa, Gyufa mintegy öt hónapja éli mindennapjait a csapattal.

Folyamatban van a kiképzése, jár velünk gyakorlatra, káresetekhez

Sokat sétálunk, minden nap megyünk erdőre, mezőre, tavasztól-őszig úsztatunk, fontos a fizikai kondíció. Teljes értékű életet élnek a kutyáink, nem elszeparáltan egy kennelben várnak arra, hogy valami történés legyen, hanem folyamatosan mozognak velünk mindenhová. Gyufa is benti kutya, valójában az enyém, de mivel több emberes kutyák, nem csak velem tudnak dolgozni. Mi arra kondicionáljuk a kutyáinkat, Gyufát is, hogy imádják ezt a munkát, imádjanak keresni, amiért persze jár mindig a jutalomfalat, ami lehet virsli, csirkenyak, vagy a labda. Neki ez a nap 24 órájában öröm, és nem terhelés. A tűzvizsgáló kutyákat a gyakorlatban képezzük, Gyufa jár velünk éles helyszínekre, amikor Kabos végez a munkával, jön ő, de neki ott még csak a játék a feladata. De már most látszik, hogy nagyon tehetséges.