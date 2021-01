Weisz Fanni reménnyel kezdi az új évet

Weisz Fanni kilencedik éve jeltolmácsolja a köztársasági elnök újévi beszédét. A modell évről évre hatalmas megtiszteltetésként éli ezt meg.

A Vasárnap Reggel Fannit új szerelméről, szilveszter estékről, családi békéről és az újévi fogadalmairól is kérdezte.

Évek óta jeltolmácsolja a köztársasági elnök újévi beszédét. Valóban vele koccint először az újévben, vagy korábban veszik fel a köszöntőt?

Bizony, már kilencedik alkalommal jeltolmácsolom Áder János újévi köszöntőjét. Természetesen felvételről megy a beszéd, amit az év utolsó napjaiban veszünk fel. Nagyon felkészült stábbal és jó hangulatban telik a forgatás. Mindenki profin teszi amit kell, már én is rutinosan teszem a dolgomat. Természetesen nekem ez mindig hatalmas megtiszteltetés és élmény is egyben.

Elárulja, kivel töltötte a szilveszter estét?

A párommal szilvesztereztem otthon, kettesben. Úgy gondoltuk, hogy most ez a helyes. Máskor általában összejövünk a baráti társaságunkkal, de az otthon töltött szilveszternek is megvolt a maga varázsa. Természetesen készítettünk szendvicseket, tévét néztünk, beszélgettünk, éjfélkor koccintottunk és felhívtuk a szeretteinket. Mindent úgy tettünk, ahogy egyébként is, csak ez alkalommal otthon, kettesben.

Tett újévi fogadalmat?

Nem szoktam fogadalmakat tenni. Amit meg akarok tenni, azt nem kell megfogadnom, csak egyszerűen megteszem.

Úgy tudom, édesanyjával hosszú évek után újra találkozott. Milyen most a kapcsolatuk?

Hál’ Istennek nagyon jó. Újra tartunk anyja lánya csajos napokat, ami mindkettőnknek nagyon hiányzott.

Más változás is történt nemrég az életében: új párja van, akinek hatására ismét hallókészüléket hord és beszélni tanul.

Itt egy kicsit helyesbítenem kell, már hét éves korom óta tanulom és gyakorlom a beszédet, nem most kezdtem el. De miután két évig egyáltalán nem használtam, nagyon sokat felejtettem.

Hogyan gyakorol mostanában?

A gyakorlást úgy kell elképzelni, hogy amit hallok azt ugyanúgy próbálom kiejteni, mint egy idegen nyelv tanulásánál. Tanulom a hallottakat értelmezni is ez nagyon nehéz. Abban a pillanatban, amikor látok egy szájképet, már egy kicsit összezavar.

Vannak félelmei emiatt?

Sokan azt gondolják, attól félek, hogy nem értenek meg. Nem attól félek, és most sem attól tartok, hogy meg kell szólalnom mások előtt, hiszen már a parlamentben is beszéltem, ami azért nem mindennapi dolog, sőt az Ég Föld Férfi Nő című sorozatban műsort is vezettem. A félelmem inkább abból ered, hogy ha szépen beszélek, és az emberek megértenek, akkor azt gondolják, hogy én is mindent értek, amit ők mondanak. Ez sajnos így nem igaz. Nekem a pontos információhoz szükségem van a jelnyelvre.

Nem segít ebben a hallókészülék?

Sokat számít, hogy az úgynevezett CI-t milyen életkorban kapják meg a gyerek. Ha kétéves kor környékén megkapják, az teljesen más, mint idősebb korban. Sajnos, amikor én két éves voltam, még nem volt Magyarországon ez a műtéti eljárás, ezért nekem már picit késő volt. Hatéves kor után, már nem olyan képlékeny az agy, hogy el tudja sajátítani úgy a hallás utáni értelmezést, mit kétéves korig. De nagyon szeretem a CI-t, rengeteget segít az, hogy van. Szépen beszélek vele, és jó érzés hallani. A hallás utáni beszédértés már nehezebb. Még mindig vannak olyan szavak, amit csak jelnyelven értek. De nem adom fel, sokat gyakorlok.

És a párjának hogy megy a jelbeszéd tanulás?

Nagyon ügyes, de nem erőltetem semmire. Nem is kell, mert sokat kérdez magától is.

Támogatja a munkájában is?

Természetesen, ha valahol elakadok vagy segítségre van szükségem azonnal segít, ahogy ez egy normális párkapcsolatban működik.

Miken dolgozik mostanában?

Zömében modell munkáim vannak, hiszen modell vagyok. Most nagyon sok a felkérésem, de a régi álmaim is szeretném elkezdeni megvalósítani. Jó csapat és tanácsadók állnak mögöttem, így azt gondolom minden menni fog, amit szeretnék.

Miből merít energiát a mindennapokhoz?

A kapott szeretetből és elismerésből merítkezem. Ezek visznek tovább, és ebből kapok újabb és újabb erőt. Úgy hiszem, ez mindenkinél így működik.

Eseményekkel teli évet tudhat maga mögött. Mire emlékszik legszívesebben 2020-ból?

Arra emlékszem legszívesebben, hogy rendeződött a kapcsolatom a családommal, és egy csodálatos társat is kaptam.

Tűzött ki újabb célokat? Mit vár az új esztendőtől?

Mindenképp szeretnék több lábon állni, mert fontosnak tartom a biztonságot. Szerintem szükség van tervekre, és biztos lesz pár újra tervezés is.

Fáradhatatlan esélyegyenlőségi aktivista Weisz Fanni siketen született 1992-ben Pécsen. Jelenleg fotómodellként dolgozik, mellette esélyegyenlőségi aktivista, korábban pedig szépségkirálynőnek is megválasztották. Nagy figyelem összpontosult rá, miután 2010 decemberében a Megasztár döntőjében Rúzsa Magdi Gábriel című dalát kísérte jelnyelven. Később Csend Hangja néven egy nevelési-oktatási és esélyegyenlőségi programot kezdeményezett, amely köré a segíteni szándékozó emberek, civil szervezetek és cégek részvételével egy klaszter szerveződött. 2012-ben a Magyar Baptista Szeretetszolgálat jótékonysági nagykövete lett, illetve esélyegyenlőségi aktivistaként támogatta a fogyatékkal élő gyermekek számára megrendezett Danubius Mosoly Olimpiát. Később Európa első siket sajtószóvivője az Afrikai-Magyar Egyesületnél, amely hátrányos helyzetű embereken segít. 2013-ban a Vodafone főállású angyalaként iskolákban tartott érzékenyítő előadásokat, segítette a Hallatlan alapítvány munkáját. 2011-ben szerepelt a Jóban Rosszban című sorozatban, 2014-ben pedig az M1 csatornán induló Ég, föld, férfi, nő című sorozat műsorvezetője volt. Állandó jeltolmácsa Áder János köztársasági elnök újévi beszédeinek. A szépirodalomba is belekóstolt, 2015-ben jelent meg a Hallatlan vakáció című regénye.

Borítókép: Weisz Fanni a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Stratcomm Kft. Ég, föld, férfi, nő címû sorozatának egyik műsorvezetője a sorozat második évadának beharangozó sajtótájékoztatóján a közmédia óbudai, Kunigunda úti bázisán 2014. szeptember 24-én