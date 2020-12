Celebcellás szabadulása után most a konyhában vár kihívás az egri szépségre

Épphogy kiszabadult a Celebcella falai közül az egri kötődésű Farkas Alexandra, egy újabb kihívásra adta a fejét: ezúttal a LifeTv Vacsorakirály című műsorában mutatja meg, mire képes a konyhában! Versenytársai az e heti műsorban Varga Győző, Szunai Linda, Tornóczky Anita és Tóth Szabi lesznek.

Alexandra is részesen volt az ötnapos valóságshownak, ahol a minden nehézség ellenére remekül helytállt. A kihívást nehezítette, hogy a cellákba nem szűrődött be természetes fény, így a játékosok az időérzéküket is elveszítették, ráadásul senkivel nem beszélhettek. Egyetlen segítségük az a három személyes tárgy, amit saját választásuk alapján bevihettek magukkal.

Az egri lány három személyes tárgya, amit bevitt magával: egy fénykép a férjéről, egy inga és egy kettlebell. Ez a három tárgy jellemzi a legjobban, és ezek töltik ki leginkább a napjait.

Celebcella

November elején debütált a Viasat6 saját gyártású valóságshowja, a Celebcella. A hírességek egyedül költöztek be egy-egy konténerbe 5 napra, ahol elszigetelten a külvilágtól, információ, telefon, közösségi média és emberi kapcsolatok nélkül kellett eltölteniük az időt – írja az Origo.

A játékosok állapotát és hangulatát folyamatosan nyomon követte egy pszichológus, aki szerint az egri lány remekül helyt állt. „Alexának szüksége van a pozitív gondolatokra, hogy bent tartsa a cellában, ösztönösen jól csinálja, ő az, aki nem próbálja manipulálni sem magát, sem másokat. Jó dolgokra gondol, neki ez egy belső segítségnyújtás. Elsősorban saját magának és a párjának, Balázsnak akar bizonyítani. Hiteles, őszinte személyiség , aki ki tudja magát húzni a gödörből és tovább tud lépni” – fejtette ki a szakember.

Az öt napig tartó megmérettetés után végre megszólalt a duda és a játékosok elhagyhatták ideiglenes otthonukat. Az átéltekről mind a négyen elmondták érzéseiket és tapasztalataikat, másodikként Alexa nyilatkozott: „Végig stabilnak éreztem magam, egy pillanat volt a játék alatt amikor meggyengültem, mikor a Balázs ott volt. Nem tudtam eldönteni, hogy csak álmodom vagy tényleg ott van, nem mertem kiszállni az ágyból mikor meghallottam. Utána remegett a kezem, ettől kicsit megborultam, de után lendített rajtam egyet.

Soha nem voltam még ilyen őszinte mint a cellában, és nagyon sokat köszönhetek neki

– részletezte a játékos.