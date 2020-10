Négyesikrek születtek – elolvadsz olyan aranyosak a kisoroszlánok

Az oroszlánkölykök, a Nyíregyházi Állatpark „alapító” oroszlánjának dédunokái.

Az újszülött kis oroszlánok foltos bundával, és másfél kilós testsúllyal látták meg a napvilágot hat héttel ezelőtt. A két hím és a két kis nőstény most mutatkoztak be a nagyközönségnek és átestek egy állatorvosi vizsgálaton is, ahol a vakcinák beadása mellett testtömegüket is megmérték.

Az anyatejnek köszönhetően szépen fejlődtek, a két nőstény elkerülte a 6 kilót, a hímek pedig már meg is előzték őket 7,3 kilós testsúlyukkal.

Mire teljesen kifejlődnek, akár 30 százalékkal is „súlyosabb” egyéniségek lesznek lánytestvéreiknél, ahogy ez oroszlánéknál szokásos.

Mivel az oroszlán az egyetlen társas életmódú macskaféle, így a nemrég született utódok nem csak az anyaállattal, de apjukkal és nagynénjükkel is együtt élnek.

A hét éves ivarérett nőstény állatok a Nyíregyházi Állatparkban születtek és unokái a park leghíresebb oroszlánjának Eleknek, aki alapító tagja volt a SóstóZoo-nak. A hím apaállat 10 esztendős és Hollandiából érkezett 2016-ban Nyíregyházára.

A most született kicsikkel összesen már 14 oroszlán él a Nyíregyházi Állatparkban, közülük hatan a ritka fehér színváltozathoz tartoznak.