Forró vágyak: elárulták a nők, mitől indulnak be a legjobban

Minden ember mást imád legjobban az ágyban, de akármennyire is változatosak vagyunk, azért akadnak közös pontok, hasonló ízlések.

A Ripost arra volt kíváncsi, hogy a nőket általában mi gerjeszti be igazán. Megkérdezték, és izgalmas, meglepő válaszokat is kaptak.

A bokám

„Nem tudom, miért, de imádom azt, amikor a pasim a bokámat simogatja. Különösen azt, amikor a bokacsontomon matat az ujjaival. Soha nem voltam korábban különösebben oda a lábaimért, de a párom nagy rajongója, és tudom, hogy amikor ott kezd el cirógatni, akkor szexre vágyik. Vagy várjunk csak, lehet, hogy nem is a bokám annyira érzékeny, hanem attól indulok be, hogy látom, mennyire kíván? Hm, igen, azt hiszem, talán inkább az utóbbi…” – gondolkozott el a 34 éves Nati.

A hangja

„Ha a szerelmem hangját hallom, akkor ott végem is van. Oké, persze nem arról beszélek, hogy éppen megdumáljuk, mit kell vásárolni a közértben, hanem amikor belesuttog a fülembe, vagy mond valami nagyon intimet vagy mocskosat. Szóval nekem minden előjátéknál többel is felér, ha meghallom ezt a hangot. Onnantól kezdve megszűnik a világ, és nem számít semmi más” – árulta el a 41 éves Viola.

A nyakam

„A nyakam nagyon érzékeny, főleg azon a részen, ami oldalt, a fülem tövénél van. Ha itt kezd el simogatni vagy csókolgatni valaki, akkor biztos, hogy nagyon gyorsan az ágyban kötünk ki. Éppen ezért ez a rész szinte legalább annyira tabu nálam, mint mondjuk a mellem vagy a csiklóm. Csak nagyon kevesen érhetnek hozzá, mert beláthatatlan következményei vannak, ha valaki arra téved…” – mondta el a 29 éves Rózsa.

A meztelensége

„Azt szokták mondani, hogy a pasik vizuális lények, a nők pedig inkább lelkisek. Szeretek lelkizni és beszélgetni is, de szerintem egy férfi teste is gyönyörű, nem csak a nőké. Sőt a páromét egyenesen imádom. Nem csak megérinteni, hanem látni is. És mivel odáig vagyok érte, ezért én bevallom, igenis beindulok, ha átsétál meztelenül vagy félpucéran a nappalin.” – avatott be minket a 37 éves Dóri.

