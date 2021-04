Megszülte gyermekeit a nő, aki terhesen lett terhes – így vannak a kicsik

A 39 éves édesanyjuk, Rebecca Roberts ugyanis már terhes volt kisfiával, amikor a 12. heti ultrahangon kiderült, hogy egy másik, jóval fiatalabb magzatot is hord a szíve alatt. Az anya akinek addigra már volt egy gyermeke először nem is értette hogyan lehetséges – írja a Metro cikke nyomán a Bors.

Roberts gyermekei azonban a kivételhez tartoznak, mindketten kiváló egészségnek örvendenek. A kis Rosalie ugyan 95 napot töltött kórházban mivel koraszülöttnek számított, de mára ő is otthon lehet testvéreivel és szerető szüleivel.

Mum gives birth to twins after getting pregnant while pregnant https://t.co/8BVb3R0zpz via @MetroUK

— jamie robertson (@pinkjockalypse) March 30, 2021