Újabb járvány fenyeget: emberekre is veszélyes vírus jelenlétét mutatták ki Indiában

A Nipah-vírus szerepel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által azonosított kórokozók top tízes listájában. Tünetei olyanok, mint bármely más légúti vírusos megbetegedésnek, beleértve az émelygést, hányást, köhögést, megfázást, légzési nehézségeket és súlyos kiszáradást – adta hírül a The Indian Express nyomán a life.hu.

Nincs rá specifikus kezelés vagy védőoltás, fontos a megfelelő hidratálás megőrzése és az oxigénterápia.

Its symptoms are like any other respiratory viral illnesses, which include nausea, vomiting, cough, cold, with breathing difficulty, along with severe dehydration, says a doctor #NipahVirushttps://t.co/dzvKPtkd1y

