Rémálom: percekkel a hamvasztás előtt vette észre a család, hogy él az anya

A megdöbbentő eset Resisitencia városában történt, Argentína északkeleti részén, Chaco tartományban. A helyi kórházban feküdt a 89 éves nő, akinek a nevét nem tették közzé – írja a Daily Star alapján a Ripost.

Amikor 54 éves lánya látogatóba jött, a személyzet közölte vele, hogy édesanyja meghalt, és még a halotti bizonyítványát is megkapta. Ezután a nő elment a temetkezési vállalathoz, hogy búcsút vegyen még édesanyjától, ám mielőtt a nőt betolták volna a hamvasztóba, a lánya észrevette, hogy életjeleket mutat, ezért gyorsan leállíttatta a gépet.

Woman discovers mum is alive seconds before she was about to be cremated https://t.co/FldJP8oQI8 pic.twitter.com/qyDs4PwSBB

— Daily Star (@dailystar) January 27, 2021