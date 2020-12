Európa legszebb nője szerint most téged is felfedezhetnek a Tündérszépeknek hála

Kocsis Korinna szépségkirálynő, a Tündérszépek mentora szerint rengeteg kapu nyílhat meg azok előtt, akik indulnak országos szépségversenyünkön.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kocsis Korinna szépségkirálynő is visszatér a Tündérszépek 2021-es versenyében. Az Európa legszebbjének választott modell az idén is háziasszonyként és mentorként segíti majd a lányokat, de most két segítője is lesz: a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andrea, valamint a szintén 2018-as BLife szépségkirálynő, Miss Queen első udvarhölgy, divatmodell Eszenyi Eszter. Korinna elárulta: tavaly is nagyon jól érezte magát a mentor szerepben, és izgatottan várja az új versenyt, főleg, hogy idén bővül a csapat Andival és Esztivel.

– Nagyon köszönöm a felkérést, hogy újra a részese lehetek a Tündérszépeknek. Az előző szezon versenyzőitől is rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. A felkészítő táborok is nagyszerűek voltak. Bízom benne, hogy a szépségiparban töltött 12 év során szerzett tapasztalatommal maximálisan tudom támogatni a döntősöket.

Nagyon ritka egy versenyen az a hangulat, ami itt volt. Mindenki kedves, aranyos, normális volt, nem volt áskálódás, furkálódás. Nagyon összetartó csapat volt, és bízom benne, hogy az idei is ilyen lesz.

– részletezte Korinna, aki mentorként fő feladatának tartja, hogy fizikálisan és mentálisan is segítse a lányokat, hogy legyenek alázatosak, de magabiztosak egy versenyhelyzetben vagy épp a táborban.

Jelentkezz még ma!

A 16-29 éves korosztálynak hirdetjük meg a Tündérszépek országos szépségversenyt. Nincs más dolgod, mint a tunderszepek.hu-n kitölteni a jelentkezési lapot és eldönteni: saját portfólióval vagy profi fotósunk által készített képekkel akarsz indulni. Abban a megyében jelentkezz, ahol laksz, tanulsz vagy ahonnan származol! A fináléban a hírességekből álló zsűri szavazatival dől majd a szépségkirálynői, udvarhölgyi címek sorsa, míg az ország kedvence a közönségdíjat veheti majd át a tévéshow-ban. A dicsőség mellett értékes nyeremények is várnak a 10 millió forint összdíjazású versenyen.

– Nagyszerű érzés volt, hogy a lányok megfogadták a tanácsaimat, figyeltek rám. Azt javaslom azoknak, akik egy picit is hezitálnak, hogy ne tegyék Jelentkezzenek. Ugyanis csak pozitív élményekkel, előnyökkel járhat egy ilyen megmérettetés.

Kipróbálhatják magukat a médiában, profi stábbal dolgozhatnak a felkészítő táborban. Csak nyerhetnek a Tündérszépekkel.

Szerintem az idei verseny még szuperebb lesz!

– tette hozzá háziasszonyunk, aki jó tanácsokat is megfogalmazott a lányoknak.

17 évesen nyert először

Kocsis Korinna 17 évesen nyerte meg a Vas Népe által megszervezett Vas megye szépe versenyt 2008-ban, nyolc évvel később pedig ő képviselte Magyarországot a világ egyik legrangosabb szépségversenyén, a Miss Supranationalen, Lengyelországban. Negyedik udvarhölgynek választották, így ő lett a világ ötödik, és Európa első legszebb nője, ugyanis az öreg kontinensről senki sem előzte meg

Azok például, akik saját képpel neveznek, figyeljenek arra, hogy a fotóik ne legyenek szétretusálva, inkább egyszerűbb, letisztultabb fényképekkel jelentkezzenek. Érdemes akár egyszerűbb trikót, farmert felvenni, kerülni a csillogó, kirívó holmikat. A haj és a smink is szerencsés, ha egyszerűbb, hogy a valóságot mutassák meg a nevezők. Ezzel kapcsolatban szóba került az is persze, hogy mitől lesz valaki szépségkirálynő, mi a siker titka.

– A belső tulajdonságok, az önazonosság, a kisugárzás is nagyon fontos. Hosszú távon különösen nagy szerepe van annak is, hogy ne játssza meg, ne mutassa másnak magát az ember. Az alázat nagyon sokat számít ebben a szakmában – magyarázta Korinna, aki saját példájából is tudja, hogy mennyi kaput nyithat meg az ember előtt a szépségversenyek világa. Ő például a közelmúltban új szerepeben is bemutatkozott: a Life TV képernyőjén is láthatjuk, mint a csatorna egyik időjárás-jelentőjét.

Amennyiben érdekel a szépségipar, a média világa és kipróbálnád magad szépségversenyen, itt az idő, hogy… Posted by Korinna Kocsis on Monday, December 7, 2020

– Én se gondoltam volna annak idején, hogy mennyi lehetőséget nyújt majd mindez. És nem csak akkor, ha győz valaki. A szorgalom, a kitartás rengeteget nyom a latba. Vannak, akik a top 5-ben vagy a top 10-ben voltak, és sokkal előrébb tartanak, mint egy-egy győztes, mert küzdöttek a céljaikért.

A Tündérszépek országos ismertséget hozhat az indulóknak, a hírportálokon, újságokban fognak szerepelni, a tévében is benne lesznek. Ha valaki modellkedni szeretne vagy képernyőre kerülni, most könnyen felfedezhetik

– fogalmazott az Európa legszebbjének választott szépségkirálynő.