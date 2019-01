2019 első tech újdonsága: itt a 49 hüvelykes UltraWide monitor

Las Vegasban, a CES látogatói láthatják először január 8 és 11 között az LG ütős készülékeit.

A CES-en (Szórakoztató Elektronikai Kiállítás) mutatkoznak be az Ultra monitorcsalád legújabb tagjai.

A legalább 21:9-es képarányú készülékeket magában foglaló UltraWide termékkategória vezető innovátorának számító LG a 49 hüvelykes 49WL95 modellt a képernyő előtti munkavégzés maximális hatékonysága érdekében alkotta meg.

Az UltraGear 38GL950G a nagyszerű képminőséget és a hihetetlenül gyors képfrissítést ötvözi, hogy a játékosok valóban erőteljes élményt kapjanak.

Az UltraWide monitor

Monitor mozikat idéző mérete révén kiváló megoldást jelent azoknak, akik eddig több képernyőn dolgoztak egyszerre. A 49 hüvelykes képátló és kiváló képarány révén ugyanis a készülék egyszerre több feladathoz is használható.

A két, egymás mellé helyezett, egyenként 27 hüvelykes átlójú QHD képernyő felbontásának megfelelő 5120×1440 pixel, valamint a 108 pixel/hüvelyk (PPI) képpontsűrűség optimális képminőséget biztosít ahhoz, hogy a dokumentumok könnyebben olvashatók, a videók és a képfájlok pedig könnyebben szerkeszthetők legyenek.

A hatalmas képernyő lehető legjobb kihasználásához az LG UltraWide monitor egy Picture-by-Picture (PBP) üzemmódot kínál, amivel több forrásból származó tartalmakat tekinthetünk meg egymás mellett, illetve egyszerre számos alkalmazást is kezelhetünk a képernyőn.

A Dual Controller szoftver révén több eszközhöz csatlakozhatunk, melyeket egyetlen egérrel és billentyűzettel irányíthatunk zökkenőmentesen a Picture-by-Picture módnak köszönhetően. Az USB Type-C portokon keresztül a felhasználók egyidőben továbbíthatnak adatokat és tölthetnek eszközöket – akár laptopokat is.

UltraGear Gaming monitor

Szintén a CES-en mutatkozik be a játékosoknak szánt új, Nano IPS UltraGear monitora is, mely az NVIDIA G-SYNC technológia támogatásával és 144Hz-es képfrissítési sebességgel biztosítja a gyors, folyamatos és szakadásmentes játékélményt.

Az élethű képeket és színeket megjelenítő, 3840 x 1600-as felbontású monitor képes a DCI-P3 színtér 98 százalékának megjelenítésére. 21:9 képaránya, ívelt képernyője és a gyakorlatilag káva nélküli kialakítás mellett a készülék hátuljára szerelt világítás is magával ragadó élményt nyújt: a felhasználók a játék hangulatát tükröző hatféle színt állíthatnak be, ráadásul ez háttérfény a szemfáradtság megelőzését is segíti.

