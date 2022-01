Hordozhatósága és játékkínálata miatt kora ellenére is igen népszerű konzol a Nintendo Switch, amelyből egy ideje OLED-paneles változat is van. 2022-ben azonban már ehhez a termékhez is nehéz lesz hozzájutni - írja az Origo.

A Nintendo elnöke, Shuntaro Furukawa szerint ugyanis a globális félvezetőhiányból fakadó alkatrészellátási problémáknak a Nintendo Switch is áldozatul esik jövőre. Ez azt jelenti, hogy készlethiány várható, nagyon nehéz lesz ilyen terméket vásárolni. Ez persze eddig sem volt könnyű, sok piacon a megjelenés óta nehéz elérni. Ezúttal viszont már a Nintendo is csökkentette az értékesítési előrejelzéseit.

Mivel a Lite modell közel ugyanolyan hardvert használ, annak az elérhetőségével is gondok lesznek. Ami azt illeti, már az idei ünnepekre is csak úgy tudtak felkészülni, hogy Switch konzolok millióit hozták vonattal Európába, repülővel Amerikába. Nagy kérdés, hogy a riválisok ki tudják-e majd használni a helyzetet, ez azon múlik, ki jut több alkatrészhez.

