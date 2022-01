A legtöbben vegyesen vásároltak üzletben és interneten ajándékot

A 18-79 éves magyarok több mint fele (56%) november-december környékén vásárolta meg a tavalyi karácsonyi ajándékokat. Legkevésbé a fiatalokra (18-29 évesek) jellemző, hogy akár év közben folyamatosan vásárolnának és félretennék azokat karácsonyra, míg a

60 év felettiek között vannak legtöbben, akik egyáltalán nem is vettek karácsonyi ajándékot 2021-ben. A meglepetések beszerzését illetően az ajándékozók csaknem harmada (30%) inkább, vagy teljesen online rendelt, míg kétötöde (39%) inkább vagy teljesen üzletekben intézte a vásárlást. További harmaduk (31%) a termékek nagyjából felét üzletben vette, míg másik felét online rendelte. A férfiak, illetve a 30 év alattiak körében átlag feletti arányban vannak azok, akik mindent online rendeltek.

Karácsonykor a hazai webáruházakat részesítettük előnyben

Érdekes, hogy bár korábbi felmérésünk alapján a felnőttek kétötöde (43%) vásárol külföldi webáruházból (is), az ünnepi időszakot inkább a hazai online kereskedők tudták kihasználni: a külföldről való rendelés összességében nem volt jellemző a karácsonyi ajándékok beszerzésekor, tízből kilenc online vásárló inkább magyar webáruházat választott (90%).

Átvételi módként a rendelők több mint háromnegyede (77%) választotta a házhozszállítást legalább egy csomag esetében. A boltban, telephelyen vagy irodában való személyes átvétel különösen a budapestiekre volt jellemző (43%). Az online rendelők bő háromnegyede (77%) nem tapasztalt késést a csomagok kézbesítésében, minden rendelt ajándéka a webáruház által ígért kiszállítási időn belül érkezett meg. Ötödük (19%) viszont azt jelezte, hogy volt olyan csomag, ami valamennyit késett, a külföldről (is) rendelők átlag feletti arányban tapasztalták ezt. Csupán a rendelők 4 százaléka panaszkodott késésre több csomag esetében is.

Mire költünk az ünnepek során?

A férfiak valamivel költekezőbbek az ajándékok tekintetében. Csaknem harmaduk (32%) 50.000 forintnál is többet költött ajándékokra a 2021-es karácsonyi időszakban, míg a nőknek csak kevesebb mint negyede (23%) költött ilyen összegben.

A karácsonyi-szilveszteri dekorációt nem vitték túlzásba a magyar felnőttek. Bő kétötödük (42%) egyáltalán nem költött ilyesmire, további harmaduk (33%) pedig legfeljebb 5.000 forintot szánt a díszítésre. A tűzijáték még kevésbé volt jellemző, a 18-79 évesek döntő többsége (84%) egyáltalán nem vásárolt ilyesmit. A legfiatalabb korosztályban, illetve a dél-alföldi régióba tartozók között vannak legtöbben, akik viszont akár 25-50.000 forintot is szántak erre a látványosságra.

Kapcsolattartás az ünnepek alatt

A 18-79 éves magyarok többsége (69%) mobiltelefonon tartja a kapcsolatot az ünnepi időszakban a tőle távol élő vagy épp távol lévő rokonokkal, ismerősökkel. Szintén több mint felük (53%) választja a különböző chat felületeket – például a Messengert vagy a Vibert – erre a célra, a fiatalok esetében pedig ez az arány eléri a kétharmadot (66%). Ezzel körükben ezek a felületek a legnépszerűbbek. A felnőtt lakosság közel kétötöde (37%) él az internetes telefonálás / videóhívás lehetőségével.

Utazás az ünnepi időszakban

A felnőtt magyarok döntő többsége (92%) nem utazott az ünnepi időszak alatt

– 2021. december 20. és 2022. január 2. között – fizetős szálláshelyre, de aki mégis, az elsősorban belföldi célpontot választott. A nem utazók elsődleges indoka, hogy általában sem szoktak ebben az időszakban fizetős szálláshelyre menni (62%), inkább otthon, esetleg családtagoknál töltik az ünnepeket, míg további szűk ötöde anyagi megfontolásból maradt most otthon (18%). Aki igénybe vett fizetős szálláshelyet, az többnyire párjával (62%) és/vagy közvetlen családtagjaival (42%) utazott és 2-4 éjszakát töltött el a szálláson.

Az általános utazási szokásokat a többségnél (66%) nem befolyásolta a járványhelyzet, azonban a felnőttek közel negyede (23%) ezért nem látogatta most meg barátait, rokonait, míg hatoduk (16%) a fizetős szálláshelyre való utazásról tett le (részben) a vírusra hivatkozva.

Szilveszter elsősorban otthon

A szilvesztert a felnőttek többsége (77%) saját otthonában töltötte, közel ötödük (18%) barát vagy ismerős otthonában; a rendezvényen, szórakozóhelyen, szállodában történő ünneplés kevéssé volt jellemző. Társaságnak legtöbben a párjukat (47%) és/vagy közvetlen családtagokat (41%) választottak, míg ötödük barátokkal (19%), nyolcaduk pedig egyedül (12%) töltötte a szilvesztert.

A szilveszterhez kapcsolódó tűzijátékot a felnőttek bő kétödöde (44%) szereti, ötöde (22%) semlegesen ítéli meg, míg harmada (34%) kifejezetten ellenzi. Az ellenzők legfőbb indoka (86%), hogy a tűzijáték megijeszti az állatokat, a háziállattal rendelkezők szinte mindegyike jelölte ezt a válaszlehetőséget, de még a háziállattal nem rendelkezők körében is ez számít elsődleges problémának. Emellett az ellenzők kétharmada (65%) veszélyesnek (is) tartja a tűzijátékozást, bő háromötöde (62%) szerint pedig egyszerűen felesleges dolog. Minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy elítéli a tűzijátékot, a gyermekkel élők között pedig átlag feletti arányban vannak azok, akik nem csak nézni, de vásárolni, használni is szokták a tűzijátékot.

Borítóképünk illusztráció