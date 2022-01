Közzétette a listát a Xiaomi arról, hogy a MIUI 13 globális frissítésének első hullámába mely készülékek tartoznak bele - írja az Origo.

A MIUI 13-as felület egy ideje már elérhető sok Xiaomi okostelefonra, de csak Kínában. A globális verzió megjelenése még várni kellett, de a Redmi Note 11 széria nemzetközi bemutatójával párhuzamosan ez is elindul. Ennek keretében a Xiaomi közzétette a listát arról, hogy az első hullámban mely készülékeit frissíti MIUI 13-ra.

Az első negyedéves frissítési csoportból elsőként a Xiaomi Mi 11 és 11T szériák kapják meg a MIUI 13-at, a Lite verziók is. A listán van a Redmi Note 10 széria is, értelemszerűen a Note 11 is ezzel jelenik meg. A Redmi Note 8 (2021), a Redmi 10 és a Xiaomi Pad 5 táblagép is frissülnek.

Fontos adalék, hogy a MIUI 13 érkezése nem jelent garanciát a legfrissebb Android verzióra. Mivel erre nem tér ki a Xiaomi, ezért feltehetően nem minden mobil kapja meg az Android 12-t a MIUI 13-mal, lesznek, amelyek Android 11-en maradnak. A Xiaomi bevett szokása, hogy a MIUI főverzió-frissítése nem kapcsolódik össze az Android főverzió-frissítésével.

