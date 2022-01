Tompa Attila Generációk című alkotásával – két másik versenyzővel egyetemben – elnyerte az Év fotósa címet, valamint a fődíjjal járó 10 ezer dolláros nyereményt. A világ legnagyobb mobilfotós versenyén idén több mint száz országból egymilliót meghaladó nevezés érkezett, az amatőr és profi fotósok tíz kategóriában küldhették be Huawei telefonokkal készített képeiket, vagy videóikat.



A 2021-es verseny témája a „Better Together” (Együtt lenni öröm) volt, amely a sok hónapos bezártság utáni találkozások örömére, a társadalmi együttlét fontosságára utalt.



A beérkezett képeket neves szakértőkből álló zsűri bírálta el: Reuben Krabbe, a kanadai extrémsportfotós, Karen Smith, az Egyesült Királyság neves művészeti kritikusa, Olivier Chiabodo francia rádió- és tévéproducer. Szintén a zsűrit erősítette a Shanghai Photography Center alapítója, a Pulitzer-díjas fotós, Liu Heung Shing, valamint a NEXT-IMAGE Awards 2020 egyik fődíjasa, Lin Haiyin. A legjobb képekről emellett a BNU Újságírói és Kommunikációs Iskola professzora, Yu Guoming és a Huawei Consumer Business Group fogyasztói stratégiai marketing osztályának alelnöke, Li Changzhu döntött.



A Next-Image Awards 2021 tíz különálló témában várta az alkotásokat: Portré (Portrait), Monokróm (Monochrome), Színes (Colour), Pillanatkép (Snapshot), Éjszaka (Night), Teleobjektív (Telephoto), Szuper széles látószög (Super Wide Angle) és Szupermakró (Super Macro), valamint a videófelvételeknek, illetve fotósorozatoknak helyet adó Történetalkotó (Story Creator) és Történetmesélő (Storyteller) kategóriákban.



A tíz kategória mellett három abszolút győztest is hirdettek. A Grand Prize-t elnyerő három alkotó, köztük a magyar Tompa Attila, „Az év fotósa” cím mellett 10 ezer dolláros (mintegy 3 millió forint) díjazásban részesült, a 27 kategóriagyőztes pedig 1000 dollárral lett gazdagabb. További 30 nyertes az oklevél mellett HUAWEI Watch 3 okosórát kap ajándékba.



Magyar fotósok az élvonalban



Tompa Attila Generációk című alkotása a 2021-es megmérettetésen a „Portré” kategóriában bizonyult a legjobbnak, amellyel egyúttal a verseny három legjobb mobilfotójának járó fődíjat is elnyerte. A nyertes kép Huawei P40 Pro mobiltelefonnal készült, a nagymama és unokája közötti kapcsolódást jeleníti meg, amelyen helyet kapott a technológia is.

„Amikor megkaptam a hírt, hogy én nyertem, alig akartam elhinni” – nyilatkozta Tompa Attila, a fotópályázat győztese. – „Egy teljesen spontán felvétellel neveztem a versenyre, a kislányom és az anyósom szerepelnek a képen, épp akkor ajándékoztam anyósomnak a tabletet, amiről mesét olvas fel. Mivel a gyorsaság, a pillanat megörökítése volt a cél, nem volt időm beállításokkal pepecselni, csak a telefonom képességeire hagyatkozhattam. Nagyon örülök, hogy az eredmény elnyerte a zsűri tetszését, számomra is nagyon kedves ez a kép.”



A magyar versenyzőnek nem ez az első jelentős győzelme: 2020-ban Hard Life című alkotása nyerte el az „Arcok” (Faces) kategória legjobbjának járó díjat a verseny magyarországi megmérettetésén. A Next-Image mobilfotós versenyen három évvel ezelőtt is magyar siker született. 2018-ban, Pávó Réka „Art & Leukemia” című alkotása nyerte el a verseny nagydíját.

Az idei verseny két másik fődíjasa a cseh Zdeněk Dvořák és a kínai Ihang Vei lettek. Előbbi Hello, New Dad című fotója a születés utáni pillanatokat örökíti meg, míg az utóbbi Feast with Family című díjnyertes képe egy forgalmas vásárt ábrázol.

„Nagy öröm számunkra, hogy vállalatunk globális mobilfotós megmérettetésén ismét egy magyar alkotás vitte el a fődíjat. A NEXT-IMAGE rámutat arra, hogy mobillal is kiváló minőségű és művészi értékű fotók készíthetők” – hangsúlyozta Nagy Ivett, a Huawei Technologies Hungary fogyasztói üzletágának marketingigazgatója. A vezető hozzátette, a vállalat legújabb, a következő hetekben Magyarországon is elérhető készülékcsaládja, a P50 újabb szintre emeli az okostelefonos fotózást.



Borítóképünk részlet Tompa Attila Generációk című alkotásából