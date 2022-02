Az oktatás terén a mérleg nyelve visszaállt a hagyományos oktatás irányába, de a digitális képzés lehetősége továbbra is megmaradt mint kiegészítő opció. A tavalyi évben kialakult chiphiány kihívások elé állította a szektort, a számítástechnikai eszközök iránti kereslet azonban drasztikusan megnőtt. Mintegy 3,5-szeresére növekedett a környezetbarát megoldást jelentő, felújított laptopok iránti igény – számolt be a minőségi felújított laptopok szakértője, a Furbify.

Véget érhet a gamer piac krízise

A koronavírus-járvány berobbanását követően a tartós home office és az online oktatás drasztikusan megnövelte a keresletet a laptopok és a notebookok iránt. A tavalyi évben sem csökkent az igény, azonban 2021-ben újabb kihívást jelentett a szektornak a chiphiány okozta beszerzési krízis, amely idén is folytatódik. A Furbify tapasztalatai alapján egyre nehezebb a megfizethetőbb termékkategóriát biztosítani a vásárlóknak, minden területen áremelkedés történt, amelyre nincs ráhatása a cégeknek.

A szakértők előrejelzései szerint idén már kifelé fogunk lábalni a chiphiány okozta helyzetből, de vélhetőleg egy hosszadalmas folyamat elé nézünk. Több gyártó is beharangozta, hogy idén várhatóak az olcsó videokártyák megjelenése is, amely véget vethet a gamer piac krízisének.

A vírushelyzet átalakította a vásárlási szokásainkat is, a korábbi években kialakult szezonalitási modell teljesen eltörlődött:

„A korábbi őszi-téli szezonalitást felváltotta az egész évben kiszámíthatatlan, de továbbra is megnövekedett kereslet. Hatalmas volt az érdeklődés a korábban gyengébb időszaknak számító nyári hónapokban is. Ennek következtében már nem igazán van értelme kivárni vagy taktikázni a vásárlásnál, kezdenek ugyanis eltűnni a szezonalitás okozta kedvező vagy kedvezőtlen feltételek” – árulta el Tóth Roland, a Furbify marketing szakértője.

Zöldebben választottak laptopot a magyarok

Minden korosztályt tekintve nőtt a felújított laptopok iránti kereslet, amely több okra is visszavezethető. Egyrészt megnövekedett a kereslet, ellenben szűkösebb, valamint drágább lett a kínálat az új termékek piacán is. Az autópiacon is hasonló a helyzet, hiány és hosszú várakozási idő a jellemző, ezért fellendült a jó állapotú, pár éves modellek iránti kereslet, hasonlóképp még többen fordultak a felújított számítástechnika felé is.

Másrészt szerencsére egyre nagyobb trendnek örvend zöldnek lenni hazánkban is. A felújított laptopok a mindennapi életünkbe könnyen beilleszthető, innovatív megoldást jelentenek, amellyel támogathatjuk a fenntartható jövőért vívott harcot. Nem csak a fiatalok, de az idősebb generáció is nyitott az innovációra.

Budapest és Pest megye mellett vidéken is nagy az igény a felújított laptopok iránt: Komárom-Esztergom megye, Csongrád-Csanád megye, Fejér megye, Zala megye, Tolna megye és Győr-Moson-Sopron megye felhasználóinak száma is kiemelkedő volt a lakosság szám aránya alapján.

2021-es eladási adatok alapján leginkább a HP Elitebookok, valamint a Fujitsu Lifebookok voltak a legkeresettebb modellek.

Borítóképünk illusztráció