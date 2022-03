A 2022. február 24-én megtartott Demo Day eseményen a Microsoft CEE Startup Award verseny döntőjébe jutott tíz régióbeli startupnak adatott meg a lehetőség, hogy röviden bemutassák a vállalkozásukat, illetve válaszoljanak a verseny zsűritagjainak – akik között Weiszbart Zsoltot, a Day One Capital partnerét is viszontláthattuk – kérdéseire.

Végül négy kategóriában állapítottak meg nyerteseket: a fenntarthatóság kategóriában a magyar Volteum, az egészségügy kategóriában a romániai Medicai, a kereskedelmi kategóriában a görög BibeCoffee, a fintech kategóriában pedig az ugyancsak magyar FintechX lett a befutó.

A nézők szavazatai alapján a Közönség Díjat a BibeCoffee érdemelte ki. A díjnyertes startupok mellett a magyar Cytocast is bejutott legjobb tíz közé, így elmondható, hogy a versenyen a magyar résztvevők kiemelkedően jól szerepeltek. A versenyen induló vállalkozások mind részei a Microsoft for Startups programjának, így nagyban támaszkodnak a Microsoft technológiájára, illetve növekedésükben is számíthatnak a Microsoft kiterjedt üzleti hálózatára.

Amint azt a díjkiosztást megelőző panelbeszélgetésen Andrei Roth, a bukaresti székhelyű, nemzetközi hírű folyamatautomatizáló UiPath kereskedelmi igazgatója elmondta, a térségünkből kikerülő startupokra egyre inkább igaz, hogy nem nyugati mintákat másolnak, hanem saját innovációkkal hódítják meg a nemzetközi piacokat.

Myladie Stoumbou, a Microsoft regionális igazgatója azt emelte ki, hogy a Microsoft co-sell programjának köszönhetően egyre több tehetség marad a szülőhazájában annak gazdaságát gyarapítva. Ahelyett, hogy elköltöznének nagyobb üzleti lehetőségeket ígérő országokba, inkább exportképes termékeket és szolgáltatásokat fejlesztenek a külpiacokra.

