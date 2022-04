A vezető üzenetküldő platform számára a technológiai innovációk és a hagyományok pont ugyanolyan fontosak, így a Viber különleges megoldással ünnepli az egyik legnépszerűbb húsvéti szokásainkat: hamarosan elérhetővé válik többek között egy új lencse, mely digitális formában is lehetővé teszi a locsolkodást.

A Viber új kommentelési rendszerének alkalmazásával a hivatalos magyarországi csatornáján mérte fel a felhasználók kedvenc húsvéti hagyományát: a több, mint 700 válaszadó legnépszerűbb hagyománya a locsolkodás, amit a tojásfejtés és a húsvéti sonka fogyasztása követett.

A lencsék mellett a Viberen már a különleges locsolóverseket tartalmazó népmesekártyák is elérhetőek, amikből a fiúk tudnak ihletet meríteni. A verseket elküldhetjük azoknak, akiket szeretnénk megöntözni. Ha ez nem lenne elég, a lencsék és a népi kártyák mellett a Viber egy speciális húsvéti témájú matricacsomagot is kínál, ami szintén tökéletes módja annak, hogy magunkat és szeretteinket is a megfelelő ünnepi hangulatba hozzuk.

Idén húsvét hétfő április 18-ra esik, ezen a napon kerül sor a híres, már a 17. században is megjelenő húsvéti hagyományunkra, a locsolkodásra is. Eszerint verseléssel és dézsából öntött hideg kútvízzel lepik meg a fiúk a számukra kedves lányokat, de mára a szerencsésebbek illatos kölnivel is megúszhatják. A locsolóversért és a locsolásért cserébe a lányok nem hervadnak el, a fiúk markát pedig az eredetileg pirosra festett, termékenységet szimbolizáló hímestojás üti.

A Viber felhasználói most először próbálhatják ki ezeket a különleges hagyományokat a platformon. Az üzenetküldő alkalmazás célja, hogy ápolja a magyar hagyományokat, ezért személyre szabott tartalmakat kínál a magyar közönségének. Minden családnak megvannak a maga hagyományai, ezért ne feledkezzünk el megtartásukról sem, legyen szó tojáskeresésről, húsvéti reggeliről, barka csokor feldíszítéséről, vagy a locsolkodásról.