1. A csalások egymásra épülően fejlődnek

Minden megtörtént támadási incidens már egy lehetséges gyakorlati példaként lebeg a többi bűnöző előtt, akik ráadásul nem csak leleményesek, hanem tanulnak is saját és más bandák módszereiből és elkövetett hibákból, emiatt a csalások még fejlettebbek, profibbak és egyre inkább testre szabottak lesznek.

A kipróbált technikák egyre kifinomultabban bukkannak fel, gondoljunk például a FedEx-es csomagküldős átverésre, amely több országban is tarolt. A jó hír, hogy mindeközben nekünk is kumulatívan egymásra épülhet a tapasztalatunk, biztonságtudatosságunk, és idővel egyre hatékonyabban ismerhetjük fel a gyanús jeleket.

2. Sok értékes információ morzsát hagyunk a digitális lábnyomainkban

Már többször is volt szó arról, hogy nem érdemes túlzottan kitárulkozónak lenni az interneten, hiszen nem tudhatjuk, hogy a fotó, az információ végül kikhez kerül, így például semmiképpen nem érdemes előre bejelenteni a közösségi oldalon, hogy most indulunk nyaralni.

Mivel a tömeges spam kampányok mellett egyre gyakrabban fordulnak elő tudatos és célzott támadások, ahol az ellopott, kiszivárgott vagy publikusan hozzáférhető adatokból hatásosabban lehet megtéveszteni az áldozatokat.

3. A csalók leleményesek és ügyesek a megtévesztésben

Sok szélhámos ténykedik a neten, gondoljunk például a profi csalókra a társkereső oldalakon. Hamis profilokat használnak, kész forgatókönyvük van az áldozatok behálózására, bevált formulákkal kerülik el a felelősségrevonást, és igen hatékonyan tudják kiválasztani azokat a sérülékeny célpontokat, akiket aztán anyagilag megkárosítanak. Igen jó adalék ehhez a témához a Tinder Svindler film, illetve az Örökösnő álarca című Netflix sorozat.

Jó iránytű lehet itt, ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor ott rendszerint valami hátsó szándék van a háttérben.

4. A csalók sürgetnek, mi pedig sietünk, kapkodunk

Amikor az intő jeleket szedjük csokorba, akkor a rossz helyesírás mellett a sürgetés is általában megjelenik. A sürgetés lehet olyan, hogy épp most törik fel a bankszámlánkat, és ha nem akarjuk, hogy ellopják a pénzt, zárolják a számlát, kattintsunk azonnal. Lehet olyan, hogy egy fantasztikusan hangzó kedvezmény csak korlátozott ideig áll rendelkezésre és limitált darabszámban, így ha valaki „jól akar járni”, sietnie kell.

A sietség pedig kéz a kézben jár az óvatlansággal, figyelmetlenséggel, és gyakoribb a hibázás az áldozatok részéről. Érdemes megállni és gondolkodni, mielőtt bármilyen döntést hoznánk, kattintanánk, bizalmas személyes adatokat megadnánk.

5. Mindenki szereti az ingyen ebédet

Szeretünk jól járni, ingyen iPhone, örökélet, ingyen sör, vagy hogy a közelmúltból egy konkrét csalást is említsünk, a Covid időszak alatt a magyar kormány nevében érkezett egy olyan üzenet, amely a WHO-ra hivatkozva állítólagos pénzügyi segítséget ajánlott fel. A részletes személyes és banki adatok kitöltése után 150 ezer forintot ígértek, amihez a Bitcoines pénztárcánk számát is meg kellett volna adni, ám átverés volt az egész.

Ha kivételes hozammal kecsegtető befektetést ajánlanak, Bill Gates állítólag felajánlja a vagyonát, és hasonló remek ajánlat érkezik, érdemes résen lenni, és gyanakodni.

6. Az emberek többsége igyekszik megfelelni, engedelmeskedni felfelé

Az emberek hajlamosak bízni azokban, akik hatalmi pozícióban vannak. A csalók gyakran olyan embereknek adják ki magukat, akik valamilyen szakértelemmel rendelkeznek, vagy hatalmuk révén függhetünk tőlük: kormányzati ügyintéző, adósságbehajtással foglalkozó ügyvéd, egy adott vállalati vezető vagy egy adott terület szakértője.

Kelet-Európában ehhez még a poroszos iskolarendszer is hozzájárult, ahol a felnőttnek, a tanárnak, a főnöknek, az eggyel több csillaggal rendelkezőnek automatikusan igaza van – erre kondicionáltak bennünket. Ám ha ezekkel a tekintély személyek, vagy szervezetek nevével internetes csalásokban visszaélnek, akkor jogosan gyanakodjunk, és legyünk figyelmesek.

7. Jó időzítéssel elvonják a figyelmünket

Ha az év végi hajrá közepette érkezik egy hamis villanyszámla, akkor lehet, hogy hajlamosak leszünk gyorsan letudni, és egy közepes összeg esetén gondolkodás nélkül gyorsan átutalni.

Hasonló gondolat mentén figyelhető meg például céges támadásoknál, hogy gyakran ezt ünnepi, vagy hétvégi időszakra időzítik a bűnözők arra számítva, hogy csökkentett létszám, kevesebb figyelem, vagy a hétvégi munkaszünet alatt több idejük és lehetőségük lesz a támadásra, és csak később veszik észre a behatolást, feltörést, adatlopást.

8. A csalók saját járt utukat járják, flowban vannak

A támadók gyakran előnyben vannak, míg az védelem csak reagál az eseményekre. Ha érkezik egy váratlan üzenet, vagy telefonhívás, nekünk ez egy nem várt és zavaró tényező, a bűnöző pedig a saját útját járja, bőséges tapasztalattal odakoncentrálva igyekszik becserkészni az áldozatát.

Fel kell készülni a váratlan helyzetekre, ahol nem hagyjuk magunkat sürgetni, átgondoljuk, vagy megbeszéljük a környezetünkkel a helyzetet, és egészséges gyanakvással élni a különféle szituációkban, teljes figyelmünkkel „jelen lenni”, és ezután döntést hozni, vagy reagálni ha kell, illetve akár egyszerűen megszakítani a kommunikációt, ha gyanakszunk.

9. Szeretünk segíteni

A segítségkéréseket tartalmazó üzenetek sajnálatot, empátiát keltenek bennünk, például ha személyes tragédiákról vagy vészhelyzetekről hallunk. Számos hamis jótékonysági adománygyűjtésről számoltunk be itt a blogon is, például az orosz-ukrán háború kapcsán, vagy egy régebbi esetet is említhetünk, ahol gyermekrákra és babaszívműtétekre hivatkozva jelentek meg visszataszító csalások a Facebookon.

A csalók rájöttek, hogy az emberek szeretik hasznosnak érezni magukat, például a székükből fel sem kelve egy telefonhívással segíteni az árvízkárosultakon, ám érdemes mindig figyelmesnek lenni, és alaposan ellenőrizni a felhívások hitelességét.

10. A csalók figyelmesek, ráhangolódnak az áldozatukra

Ez nem igazi empátia, inkább a szociopata viselkedés jellemzője, hogy igyekszenek elnyerni az áldozat bizalmát, figyelmet színlelnek a céljuk érdekében, csalikat használnak, erőltetett kedvességet vetnek be. A romantikus csalás tipikus terepe ennek, ahol elsősorban idősebb és jól szituált egyedülálló nőket vesznek célba, és a magányosságot, hiszékenységet kihasználva sablon átverésekkel operálnak.

Ezekben külföldön szolgáló megözvegyült katona, fúrótornyon dolgozó jól kereső olajmunkás jelentkezik, aki váratlanul bajba kerülve átmeneti kölcsönt kér a frissen megismert online párjától. Érdemes megismerni a tipikus csalásokat, átveréseket, és ezzel a tudással felvértezve máris jobb helyzetbe kerülhetünk.

Minden tipikus példa végén igyekeztünk a megelőzés, védekezés módjait is felvázolni, de ezen felül is említést érdemel az erős és egyedi jelszavak használata, olyan naprakész vírusvédelem alkalmazása, amely az adathalászat kiszűrésére is alkalmas.

Ha pedig mégis becsapnak bennünket, vagy kárt okoznak nekünk, haladéktalanul tegyünk feljelentést, lépjünk azonnal kapcsolatba a bankunkkal – figyelmeztet az ESET. Online fiókjaink kompromittálódása esetén pedig késedelem nélkül kövessük az ilyenkor szükséges megteendő lépéseket.

Borítóképünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)