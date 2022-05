Az észt Startup Wise Guys, Európa legtapasztaltabb startup akcelerátora és egyik legaktívabb befektetési alapja bejelentette a „Jump for CEE” elnevezésű, saját tőke nélküli programjának folytatását. A kezdeményezést a Google-hoz tartozó Impact Challenge for Central and Eastern Europe is támogatja. A vállalkozói készségfejlesztő esemény célja, hogy 400 közép- és kelet-európai egyén és csapat vegyen részt azokon az online workshopokon, amelyek a Covid-19 által okozott gazdasági válság negatív hatásainak csökkentését hivatottak segíteni.

A program második szakasza 2022 májusától júliusáig tart, és a program minden eseménye ingyenes lesz a résztvevők számára. Az esemény több szakaszból áll – idea hack, hackathon és elő-akcelerátor (az idea hack segít a résztvevőknek megalkotni elképzeléseiket, míg a hackathon egy 48 órás jelentősebb esemény, amely egy zsűri előtti prezentációval zárul. Az utolsó modul az elő-akcelerátor nyolc héten keresztül zajlik) –, amelyek segítenek a résztvevőknek a vállalkozói gondolkodásmód kialakításában, az üzleti alapismeretek elsajátításában, valamint a kortársak és mentorok hálózatának kiépítésében.

A JUMP for CEE első szakaszára 31 országból több mint 330-an jelentkeztek, végül 170 résztvevő vette ki a részét az eseményből a közép-kelet-európai és azon kívüli régióiból. A program során a mentorok és szakértők nemzetközi hálózata 17 csapat kialakításában segített, amelyek különböző iparágakban és ágazatokban, például az oktatás, a kiberbiztonság, a fizetés, az utazás, a mezőgazdaság, a sport és a mobilitás területén dolgoztak ki üzleti ötleteket. Egy kiemelkedő csapat befektetést kapott a Startup Wise Guys-tól, és meghívást kapott a rendszeres akcelerátor programjukba. Számos résztvevő a modul után az üzleti életben találja meg jövőjét.

A Jump for CEE résztvevőinek nem kell vállalkozással, sőt, még üzleti tervvel sem rendelkezniük a programra való jelentkezéshez. A programmal kapcsolatos további információk és a jelentkezési lap itt található.

Bármely egyén vagy csapat jelentkezhet a közép-kelet-európai régióból, Litvániából, Lettországból, Észtországból, Lengyelországból, a Cseh Köztársaságból, Szlovákiából, Bulgáriából, Görögországból, Magyarországról, Romániából vagy máshonnan, akik magabiztos angol nyelvtudással és a digitális világ iránti érdeklődéssel rendelkeznek.