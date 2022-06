A roamingrendelet szabályai átlátható módon védik az előfizetők pénzügyi érdekeit az Európai Unió területén, de a biztonsági mechanizmusok érvényesüléséhez a tudatos mobilhasználatra is szükség van. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az előfizetők védelmében összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy – a korábbi otthon töltött nyarak után – az idei utazások alatt se érjen senkit kellemetlen meglepetés.

Mobiltelefonunk külföldi használatát nevezzük roamingnak (barangolásnak), a szolgáltatás feltételei ezen a néven találhatók a szerződéses dokumentumokban. Az Európai Unió területén barangoló előfizetők védelméről a közvetlenül alkalmazandó EU-s rendelet (roamingrendelet) szabályai gondoskodnak, amelyeknek köszönhetően az EU-tagállamokban a mobilhasználat megfizethetővé vált, azonban

néhány fontos tényezőre oda kell figyelnünk annak érdekében, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés.

EU-tagállamokon belül nincs többletköltség, de ellenőrizzük az adatkeretet

A roamingrendelet szabályai csak az időszakos EU-s országokon belüli utazások esetén érvényesek, azaz amikor valamely EU-tagállamban nyaralunk vagy rövidebb ideig tartózkodunk. EU-s roaminghelyzetben akkor vagyunk, amikor egyik tagállamból egy másik tagállamba telefonálunk, például amikor a nyaralás helyszínéről hívjuk Magyarországon tartózkodó családtagjainkat vagy mondjuk Görögországból az Olaszországban tartózkodó barátunkat.

Ilyen esetben a belföldi kiskereskedelmi áron felül semmilyen többletdíjat nem számíthatnak fel a szolgáltatók a mobilhívások kezdeményezéséért és fogadásáért, az SMS-üzenetek küldéséért és fogadásáért és az adatátviteli szolgáltatásokért sem. Így az előfizetők a legtöbb esetben a belföldön megszokott árakon használhatják a mobiltelefon-szolgáltatásokat az Európai Unió egész területén, valamint Lichtensteinben, Norvégiában, Izlandon és Andorrában. Amikor az előfizető másik EU-tagállam területére lép, a szolgáltatóknak SMS-üzenetben személyre szabott díjszabási tájékoztatást kell küldeniük, amely tartalmazza az aktuális roamingdíjakat. Ez a tájékoztatás lemondható, ezért érdemes utazás előtt ellenőrizni a meglétét, illetve igényelni, ha szükségünk van rá, továbbá meggyőződni arról, hogy az előfizetésen aktív-e a roamingszolgáltatás, mert előfordulhat, hogy annak aktiválását külön kérni kell a szolgáltatótól.

A roamingdíj számításának alapja mindig a hálózaton kívüli (azaz a más hálózatba irányuló) belföldi hívások díja. Ha az előfizető olyan díjcsomaggal rendelkezik, amellyel Magyarországon az összes hálózatba 0 Ft-os percdíjjal telefonál, úgy a nyaralása során is 0 Ft/perc díjért tudja hívni a másikat. Ha az előfizetők azonos szolgáltatónál vannak és az előfizető díjcsomagja csak a hálózaton belüli hívásokra állapít meg 0 Ft/perc díjat – azaz egymás között ingyen beszélnek –, viszont a hálózaton kívüli díj 30 Ft/perc, akkor ez esetben a külföldön nyaraló előfizető szintén 30 Ft/percért fogja tudni hívni a másikat.

Azonban a hívott fél számára ugyanúgy, mint belföldön, nem számítható fel díj a hívás fogadásáért.

Hasonló a helyzet adatforgalom esetén is: az előfizető a belföldi adatkeretét használhatja felár nélkül. Azonban korlátlan belföldi adatkeret vagy egy elegendően olcsó adatcsomag esetén a szolgáltatónak lehetősége van meghatározni egy bizonyos adatkeretet, azaz megszabni azt az adatmennyiséget, amelyet az előfizető felhasználhat roaminghelyzetben.

A díjcsomag feltételei rögzítik, hogy az adott csomag esetében mekkora a roaminghelyzetben felhasználható adatkeret. A hírközlési hatóság javaslata, hogy az előfizetők ellenőrizzék ezeket a feltételeket az utazás előtt az Általános Szerződési Feltételekben vagy a szolgáltatók mobil applikációjában. A roamingadatkeret kimerülése esetén az előfizetők kiegészítő adatkeretet vásárolhatnak.

EU-tagállamokon kívül ellenőrizzük a díjszabást

Ha egy tagállamból EU-n kívüli államba telefonálunk vagy nem EU-tagállamba utazunk, az már nem tartozik a szabályozott roaming körébe, ezekben az esetekben eltérő, az EU-s díjzónák díjaitól jóval magasabb díjszabás érvényesül. Mindig tájékozódjunk a használat díjairól és feltételeiről indulás előtt, ha EU-n kívüli országba utazunk.

Törökország, Svájc, Nagy-Britannia népszerű úticélok, amik nem tartoznak az EU-zónába. Ez nem zárja ki, hogy a szolgáltató üzleti megfontolásból EU-s díjszabás alapján biztosítsa a roamingot ezekben az országokban is, de ez nem kötelezettségük, így ezen országok tekintetében érdemes ellenőrizni a hatályos tarifákat.

A határ mellett kerüljük el a véletlen roamingot

Nem EU-tagállam határának közelében figyeljünk arra, hogy mobiltelefonunk ne váltson át a szomszédos ország hálózatára. Ez abban az esetben történhet meg, ha a telefont automatikus hálózatválasztásra állítottuk, és a külföldi hálózat térereje nagyobb, mint a hazai szolgáltatóé.

Magyarországon érdemes óvatosnak lenni az ukrán és a szerb határ mentén, s fokozott figyelemmel kell lenni pl. a horvátországi nyaralások alkalmával is, nehogy a határ mentén akaratlanul szerb vagy bosnyák hálózatra csatlakozzunk. Ha ilyenkor a készüléken a háttérben alkalmazások futnak (időjárás, messenger, viber, egyéb csevegő appok stb.), ezek akkor is forgalmat generálhatnak, ha nem használjuk aktívan a telefont vagy a tabletet. Egy időjárás-frissítés 50-60 kB adatforgalmat jelent, ami nagyságrendileg akár 9.500 forintba is kerülhet, pár perc Instagram-használat pedig akár 60 MB forgalmat is jelenthet, amely 100 000 forint feletti összeget fog eredményezni.

Ezt elkerülhetjük, ha mobiltelefonunkat kézi hálózatválasztásra állítjuk és magunk választjuk ki a megfelelő szolgáltatót. Ehhez a szolgáltatók honlapjain vagy ügyfélszolgálatán ellenőrizhetjük az adott országban szerződött partnerszolgáltatók listáját. Bosnyák és szerb területeken való átutazás esetén pedig célszerű ki is kapcsolni a készüléken a roamingadatforgalmat, különben a háttérben is futhat olyan adatforgalom, amely jelentős kiadással járhat.

Repülőn, hajón figyeljünk az akaratlan műholdhasználatra

Repülőn vagy hajón való utazások alkalmával előfordulhat, hogy szatellit (műholdas) forgalom keletkezik, amelynek két lényeges tulajdonsága a panaszok szerint, hogy jellemzően akaratlanul kapcsolódik rá a készülék, és a forgalmi díj kiugróan magas.

Járjunk el fokozott óvatossággal, ha hajón és repülőn útközben internet vagy telefon elérhetőséget észlelünk, mert ezek általában nem ingyenesek, hanem kiemelkedően magas díjazással járnak. Július 1-jétől a szolgáltatóknak díjmentes üzenetben kell tájékoztatni az előfizetőket, ha ilyen hálózatra csatlakoztak. Az előfizetők a készülék beállítása segítségével, illetve repülő üzemmódba kapcsolással manuálisan le tudják állítani, illetve tiltani az ilyen forgalmat.

Roamingkedvezmények, limit, alternatív díjcsomagok

A hazai kedvezményeknek úgy kell működniük roaminghelyzetben, mint itthon, azaz a szolgáltatónak úgy kell elszámolniuk, érvényesíteniük azokat, mintha belföldön, hálózaton kívülre irányulóan venné igénybe az előfizető, de az aktuális feltételeket itt is hasznos ellenőrizni.

A számlasokk elkerülése érdekében a szolgáltatók biztosítanak egy korlátot, amely legfeljebb 50 EUR lehet.

A korlát 80 százalékának elérésekor tájékoztatniuk kell az ügyfelet, majd a 100 százalék felhasználásakor korlátozzák a roamingszolgáltatást, amit az ügyfél kérésére természetesen továbbra is biztosíthatnak. A limitfunkció lemondható és újból kérhető, így utazás előtt ezt is érdemes ellenőrizni.

A szolgáltatók kínálhatnak a roamingszolgáltatásra ún. alternatív díjcsomagokat is. Ha az előfizető ilyet választ, akkor nem a szabályozott, hanem az alternatív díjcsomag feltételeinek megfelelően veheti igénybe a roamingszolgáltatást. Egy alternatív díjcsomag például attól lehet vonzó, hogy a szolgáltató belevesz nem EU-tagállamot is, és azokban az államokban is EU-s díjszabáson biztosítja a roamingszolgáltatást. Azonban ilyen díjcsomagot csak választani lehet, senki sem kerülhet véletlenül ilyen helyzetbe.

Összességében: a külföldi utazás előtt érdemes a roamingszolgáltatás aktiválását ellenőrizni a szolgáltatónál, utazás közben pedig kerülni a véletlenszerű roaming- vagy műholdhasználatot, hogy a nyári utazásról valóban csak kellemes emlékek maradjanak meg.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)