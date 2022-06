Az Avaya felmérése azt mutatja, hogy ötből négy ember észreveszi a mindennapokban az MI alkalmazását, de a férfiak körében még ennél is magasabb az arány.

A mesterséges intelligencia (MI) az internet „esze”. Az egyszerű szoftverektől az különbözteti meg, hogy az emberhez hasonlóan folyamatosan tanul, értelmezi az információkat, s hatalmas adatmennyiséget tud pillanatok alatt feldolgozni. Ennek köszönhető, hogy a közösségi platformok, a keresőprogramok és az útvonaltervezők is használják, hogy minden pillanatban a számunkra leginkább megfelelő találatokat és tartalmakat mutathassák.

„A mesterséges intelligencia jóformán megkerülhetetlen. Csak akkor nem találkozik vele valaki, ha nem használ okostelefont, számítógépet, navigációs rendszert és telefonon sem intéz ügyeket – ez pedig ma már szinte elképzelhetetlen” – magyarázta Gombár György, az Avaya Magyarország ügyvezetője.

Jól mutatja ezt, hogy az Avaya kutatása alapján az emberek 80 százaléka észleli a mindennapi életben a mesterséges intelligencia alkalmazását. A férfiak egyértelműen jobban észreveszik a modern technológia térnyerését, ugyanis 87 százalékuk felfedezi a hétköznapok során az MI-t, míg a nőknél 73% ez az arány. Legtöbben a hangalapú keresés használatakor tudják, hogy jelen van (65%), de már az ügyfélszolgálatok esetében is az emberek közel fele, a fordítóprogramoknál pedig több, mint harmaduk van tisztában a mesterséges intelligencia jelenlétével.

Miért jó nekünk a mesterséges intelligencia?

A felmérésből az is kiderült, hogy tízből hat amerikai szerint a mesterséges intelligencia pozitív hatással van a társadalomra, ezen belül is 15 százalék nagyon optimista a technológiát illetően.

„A technológia egyre pozitívabb megítélése annak köszönhető, hogy rendkívül gyorsan és költséghatékonyan tud megoldani komplex feladatokat is. Ez persze nem azt jelenti, hogy helyettesíteni lehetne a személyes kapcsolatokat vagy a döntéshozást igénylő tevékenységeknél az emberi közreműködést. Ám az olyan, valós idejű adatelemzést igénylő tevékenységeknél, mint például a számítógépes játékok vagy az ismétlődő tevékenységek automatizálása, rendkívül jól alkalmazható” – mondta el Gombár György.

A felmérés szerint legnagyobb arányban (54%) azt várják az MI-től, hogy a jövőben a segítségével előre fogjuk látni a baleseteket és a pénzügyi problémákat (49%), de az ügyintézés egyszerűsödésére is közel ennyien, a válaszadók 42 százaléka számít. Ez utóbbi esetében azonban már nem a jövőről beszélünk. Az MI-n alapuló ügyfélszolgálatok ugyanis már most is rendelkezésre állnak: az Avaya Virtual Agent használatával például foglalhatunk úgy időpontot a fogorvosnál, megrendelhetünk egy terméket vagy elintézhetjük ügyeinket, hogy kizárólag mesterséges intelligenciával kommunikálunk.

