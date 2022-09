Ez az első olyan magyar tőzsde, ami lényegében pénzt vagy kriptovalutát nem kezel, minden folyamatosan a felhasználók tulajdonában van.

A „Nagy Vizsla” tíz trilliárd tokennel, azaz pénzegységgel rendelkező digitális pénz kezdettől fogva jó befektetésnek bizonyult, bár mostanra az árfolyama a töredékére esett vissza a gazdasági változások hatására. A VizslaSwap viszont a medvepiacban kezdett erősödni és 100 nap alatt a piaci értéke meghaladta a félmilliárd forintot.

A vizsla világszerte az egyik legismertebb magyar vadászkutya. Az elegáns megjelenésű, könnyed mozgású ebet azért választottuk a kriptopénzünk névadójának, mert jól példázza azt az értéket, amit a digitális pénzek kínálnak azoknak befektetőknek, akiknek jó a szimatuk

– mondta Galavics András, a Hungarian Vizsla Inu stratégiai vezetője.

Ahogy a HVI iránt, úgy a VizslaSwap iránt is kezdettől fogva jelentős a nemzetközi érdeklődés. Eddig 50 országból vásároltak a kriptopénzekből holderek. A Telegram oldalon például már több mint 10 ezer fős angol nyelvű csoport alakult, Twitteren több mint 45 ezer fő és Instagrammon már influencereket is lepipálva már több mint 124 ezer fő követi a tevékenységüket.

A VizslaSwap magyar kriptopénz értéke hamar megháromszorozódott, a látogatók zöme német, magyar és osztrák sógorainkból tevődik össze. Nem is csoda, hiszen olyan lekötésekkel és partnerekkel büszkélkedhetnek, hogy nem ritka, a 3-400%-os éves hozam feletti lekötési lehetőség sem. Még a hamarosan PoS-ra, azaz hagyományosan bányagépekkel már nem bányászható Ethereumot (ETH) is 30%-os jutalommal lehet lekötni a platformon.

„A vonat még csak most indult el, így mindenképpen érdemes felszállni. A célunk az, hogy októberre elérjük a 100 listázott partnert” –tette hozzá Pálmay Dániel, a VizslaSwap fejlesztője megjegyezve azt is: ha dinamikusan nő VizslaSwap és a Hungarian Vizsla Inu értéke, az a magyar kutyás társadalomnak is jó hír.

A HVI tokenek 10 százalékát ugyanis elkülönítik azért, hogy abból később állatmenhelyeknek tudjanak segíteni. Amennyiben a magyar digitális pénz értéke/marketcap-ja eléri az 500 millió dollárt, az azt jelenti, hogy a magyarországi ebek sorsának a javítására 1 milliárd forint jut. Ekkora mértékű adományra korábban még soha nem volt példa és mostanság sajnos erre egyre kevesebb forrás jut.

Nem régiben a Magyarországon is híres zenész és rendező Johnny K. Palmer és a voice-ból ismert Torzsa Gabriella közös produkciója lett a Vizsla új nemzetközi „himnusza”. Loyal a szám címe, tükrözve a hűséget, melyet egy igazi vizsla képvisel.