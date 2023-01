Az ide kattintva tavaly év vége óta bárkinek ingyenesen elérhető ChatGPT mesterséges intelligencia eszköz képes átmenni, vagy legalábbis majdnem átmenni az amerikai orvosi engedélyezési vizsgákon – állítják amerikai kutatók, akik próbára tették a robotot.

A ChatGPT azon „generatív mesterséges intelligencia” programok közé tartozik, amelyek képesek képeket, videót és hangot készíteni, érvelni, könyveket összefoglalni, vicceket mondani, kódot írni, és így tovább, amit csak kérünk tőlük.

Sajnos, mivel készséges, ártó kódokat is tud írni, időnként roppant magabiztosan nagyokat téved – de ez is olyan emberi, nem? A diákok, egyetemi hallgatók örvendeznek, mert semmi perc alatt megírja helyettük a dolgozatukat… Ezen a héten történt, hogy a New York-i iskolák betiltották a ChatGPT használatát, az ausztrál egyetemek pedig közölték, hogy a csalásokat megelőzendő, jobb híján száműzik a számítógépet és visszaállítják a „toll és papír” alapú vizsgákat.

És íme a hír: a ChatGPT több mint 50 százalékot ért el az egyik legnehezebb szabványosított teszten: az amerikai orvosi engedélyezési vizsgán (USMLE) – írják a tanulmány szerzői az RNZ beszámolója szerint.