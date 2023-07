Miután Musk a Twittert botrányok közepette megvásárolta, előbb az alkalmazottak felét kirúgta, aztán naponta annyi képtelenséget követett el, hogy tévétársaságok települtek a helyszínre folyamatosan közvetíteni a balhét, s ezen már a nemrég kinevezett vezérigazgató sem tudott javítani. Zuckerberg az elejétől kezdve páholyból figyeli az eseményeket, s a hírek szerint új Twitter-szerű alkalmazást indít a maradék olvasók elhalászására.

Az elmúlt hetekben a Twitter számtalan olyan változtatást hajtott végre, amelyek súlyosan rontották a felhasználók mindennapi élményét, korlátozták például a megtekintett tweetek számát, ráadásul a TweetDeck a terjedő hírek alapján hamarosan csak fizető felhasználóknak lesz elérhető. Ez pedig arra késztethette a Meta-t, hogy felpörgesse saját mikroblog-alkalmazása elindítását, amely eredetileg csak a hónap végén mutatkozott volna be.

Jellemző adalék, hogy a két milliárdos mintegy késői kamaszkorát élve nemrég ketrecharcra hívta ki egymást.

Most Zuckerberg bizonyára kedvet csinál néhány pofonhoz és öv alatti rúgáshoz, mert mint számos helyről kiszivárgott, ma bocsátja nyilvánosságra Twitter-gyilkos alkalmazását, a Threads-et. Nem is akárhogyan.

A 9to5Google fedezte fel először, hogy elindult a visszaszámlálás, már kinn van a weben a Threads nyitóoldala, ezen a címen: https://www.threads.net/. A Meta anyacég nyíltan kimondja, hogy újdonságukat „a Twitterhez hasonló versenyképes alkalmazásként” fejlesztették ki. A Threads egy úgymond Instagram-alapú alkalmazás, amely – a Twitterhez megszólalásig hasonló funkciókkal – alapvetően szöveges bejegyzéseket tesz lehetővé.

Nem ez az első, hogy a Zuckerberg-cégek vagy felvásárolnak valamit szőröstül-bőröstül és beolvasztják a Facebook öntőformájába, vagy egyszerűen lemásolnak egy divatos megoldást, de úgy, hogy szinte még a menüpontok nevén sem változtatnak.

A Meta felgyorsította új mikroblog közösségi hálózata elindítását, mert sok Twitter-felhasználó elégedetlen a platformmal.

A „nagy ötlet” annyi, hogy a Threads lehetővé teszi az Instagram-felhasználók automatikus kapcsolódását. Tehát a Statista szerint a 1,221 milliárd havi aktív Insta-felhasználót próbálják beterelni a Threads-be, valamint nyilván el akarják szipkázni a Twitterrel elégedetlen felhasználók tömegeit.

Akár sikeres is lehet a manőver, hiszen állítólag ugyanaz lesz a felhasználónév és a megjelenített név a Threads és az Instagram szolgáltatásban. Egyelőre úgy fest, hogy a Threads-profil szorosan kapcsolódik az Instagram-profilhoz: mindkettő azonos felhasználónevet használ, s a Threads profilkép is egyszerűen átemelődik majd az Instagramból. A 9to5Google szerint, akit letiltunk az egyik szolgáltatásban, az a másikban is elnémul.

Cikkünk írásakor láthatóan a Threadsnek már adott az említett webes verziója. Android mobilra is letölthető lesz, a Play Áruházban már elérhető a Twitter-gyilkos - igaz, még szürke a letöltési gombja. És ott díszeleg az Apple Store-ban is.