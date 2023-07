A Galaxy Z sorozat új párosának legszembetűnőbb változása a tavalyi modellekhez képest, hogy az új zsanérmegoldásnak köszönhetően az összehajtott készülékek már tökéletesen záródnak, nem marad rés a csukott mobilokon. Az új Flex zsanér esztétikus, stabil, strapabíró formát kölcsönöz a készülékeknek.

A gyártó hajlítható készülékeinek immáron több éves használata bizonyítja, hogy megfelelnek a tartósággal szemben támasztott elvárásoknak. A most bemutatott telefonok főképernyőit ütéseloszlató réteg és az újratervezett hátlap óvja és teszi szilárdabbá. A vízállóságot tanúsító IPX8 besorolás, az Armor alumíniumkeret, a Flip fedlap, valamint a hátoldalon is megtalálható Corning Gorilla Glass Victus2 üveg és a Flex zsanér is a telefonok védelméről gondoskodik. Az új, beépített zsanérmodul kettős sínszerkezete felfogja és eloszlatja a külső behatásokat.

Galaxy Z Flip5

A Flip5 fedlapi kijelzőfelülete 3,78-szor nagyobb lett az előző generációhoz képest, így a telefon még több funkciója és szolgáltatása elérhető összecsukott állapotban is. A készülék változatos módokon személyre szabható, a felhasználók a Galaxy Watch6 széria arculatához igazodó tájékoztató és grafikus óraszámlapok, valamint stílusos kijelzőkeretek közül választhatnak. A Galaxy Z Flip5 új, FlipSuit tokja cserélhető NFC-kártyával biztosítja az eszköz védelmét, egyben több lehetőséget kínál a Flip fedlap és a tok dizájnjának összehangolására.

Az új okostelefon összecsukott állapotban több lehetőséget kínál, a felhasználók még jobban kihasználhatják a telefon sokoldalú funkcióit. Az időjárás-előrejelzést a Widgetek segítségével ellenőrizhetik, a Médiavezérlővel pedig kedvenc zenéiket hallgathatják, a legfrissebb nemzetközi tőzsdei híreket pedig a Google Finance widgetnek köszönhetően követhetik nyomon. A képernyőre koppintva pedig a Multi Widget nézetre válthatnak egyidejűleg érhetik el az összes ott tárolt alkalmazást. Továbbá a fedlapról könnyen elolvashatják az értesítéseket és elérhetik a Wi-Fi és Bluetooth gyorsbeállításait. A készülék felnyitása nélkül böngészhetnek a híváslistában és tárcsázhatják a nem fogadott hívások telefonszámait. A Gyorsválasz segítségével a teljes QWERTZ-billentyűzeten válaszolhatnak bármikor SMS-ekre, miközben a csevegési előzményeket is látják.

A hátlapi kamerával kiváló minőségű szelfiket készíthetnek a nagyobb Flip fedlapnak köszönhetően, a FlexCammel pedig kreatív szögekből, kéz nélkül rögzíthetnek lenyűgöző fotókat. Hajlított módban egyszerűbben és gyorsabban nézhetik meg és szerkeszthetik a felvételeket. A Flip fedlapon található Gyorsnézet funkcióval könnyedén áttekinthetik és módosíthatják a színtónus beállítását, valamint törölhetik a képeket. Amikor a felhasználók a barátaikról készítenek fényképet egyidejűleg saját magukat is láthatják a Flip fedlapon a Kettős előnézetben, így már a felvétel során optimalizálhatják a beállításokat. A Szuperstabil videóstabilizálással (Super Steady) remegésmentes videókat készíthetnek, az automatikus keretezés funkció pedig gondoskodik arról, hogy senki ne maradjon ki a képből.

A Galaxy Z Flip5 nagy teljesítményű kameráját mesterséges intelligencián alapuló megoldásokkal fejlesztették tovább. Kedvezőtlen fényviszonyok esetén is kreativitásra ösztönöz, a Nightography, éjszakai felvételek funkciónak köszönhetően a képeket és videókat a környezeti fényhatásoknak megfelelően optimalizálja. Az MI-alapú képjelfeldolgozó (ISP) algoritmusa korrigálja a kedvezőtlen fényviszonyok esetén megjelenő vizuális zajt, helyreállítja a részleteket és színtónusokat. Tízszeres digitális zoommal a távolról készített fényképek is élesebbek lesznek.

Galaxy Z Fold5

A Galaxy Z Fold5 a széria történetének eddigi legkönnyebb és legkarcsúbb modellje. Nagyméretű képernyővel és hosszú élettartamú akkumulátorral érkezik, a termékcsalád eddigi legerősebb teljesítményét nyújtva.

A robusztus készülék nagyképernyős élményt kínál és a Többablakos mód továbbfejlesztésével olyan funkciók széles skáláját vezette be, mint a Tálca feladatkezelő felületet, a „húzd és ejtsd” lehetőséget és a harmadik féltől származó alkalmazások optimalizálását. A 2021-ben, a harmadik generációs Fold készülékkel bemutatott S Pen Fold Edition változatot is finomhangolták, így a felhasználók a Galaxy Z Fold5 készüléken még precízebben írhatnak az S Pennel.

A továbbfejlesztett Tálca funkcióval könnyebben és lendületesen váltogathatnak a gyakran használt alkalmazások között a felhasználók, és akár négy felugró ablak közül választhatják ki, melyikkel kívánnak dolgozni. A kétkezes „húzd és ejtsd” funkcióval könnyedén mozgathatják a tartalmakat az applikációk és képernyők között. Például úgy húzhatnak át egy fotót a Samsung Galériából a Samsung Notes alkalmazásba, hogy a képre koppintanak és rajta tartják egyik ujjukat, míg másik ujjukkal megnyitják a jegyzeteket, hogy áthelyezzék a képet. Továbbá a rejtett felugró ablakkal a háttérben futhat egy alkalmazás, így a felhasználók egyidejűleg teljes képernyőn nézhetnek videókat, míg a képernyő oldalán lebegő felugró ablakban cseveghetnek barátaikkal.

A 7,6 col átmérőjű Főképernyő kijelzőjének legnagyobb fényereje 30%-kal növekedett, 1750nit lett, így a képernyőfelület erős napsütésben is jól látható.

A Galaxy okostelefonok történetének legnagyobb képernyőjén a Snapdragon 8 Gen 2 Galaxyra tervezett mobilplatformja dolgozik, a készülék hűtőrendszere teljesítménycsökkenés nélkül vezeti el a hőt.