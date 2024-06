Nem az afrikai elefántok az egyetlenek, amelyek a nevüket is tartalmazó hívásokat (hangokat) bocsátanak ki. Már korábban is beszámoltak tudósok arról, hogy a palackorrú delfinek és a papagájok is rendelkeznek olyan „hívójelekkel”, amelyekkel azonosítják az egyedeket.

„Érdekes módon azt tapasztaltuk, hogy az afrikai elefántok néven szólításai egyediek, nem utánozzák a másik állatét” – mondta Pardo. Ez arra utal, hogy az afrikai elefántok ugyanúgy néven szólítva hívhatják egymást, mint az emberek. Más állatok csak egyszerűen utánozzák „a hívott fél” hangját.