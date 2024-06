Alejandro Cáceres, Reddit felhasználóneve P4x, a fotójával erősítette meg kilétét és azóta is válaszol a redditelők kérdéseire.

P4x az Egyesült Államokban élő fehérkalapos hacker. Elmondása szerint a 2022-ben Észak-Korea által indított támadás megtorlásaként tette hetekig elérhetetlenné a netet a kommunista államban. Azt állítja, hogy azért állt bosszút a rezsimen, mert elégedetlen volt az Egyesült Államok kormányának az észak-koreai támadásokra adott válaszával.

Most, június 19-én, szerdán tette közzé a Redditen:

Az a hacker vagyok, aki egy hétre lerombolta Észak-Korea internetjét, van még kérdés?

Bebizonyította, hogy ő az igazi P4x, mivel egy, a kilétét beazonosíthatóvá tevő fotót is mellékelt a posztjához.

Alejandro Cáceres, mint P4x

„Egyébként AMA” – írta. Vagyis az angol szlengben, Ask me anything, kérdezz tőlem bármit.

„Istenem, ez a poszt hogyan vált ilyen népszerűvé? – írja. – Kábé 5 pozitív szavazatra számítottam, LOL. (lot of laugh, hosszas röhögés).

Sajnos nincs saját PR csapatom. De majd meglátom, hogy a macskáim készek lesznek-e masírozni a billentyűzetemen.