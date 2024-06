Ebben a korosztályban azonban a tanulástól függetlenül is kiemelt szerepet kapnak a digitális eszközök. Legyen szó digitális hobbiról, játékról vagy tartalomfogyasztásról, ez a korosztály már igényli a saját eszközt és az elvonulás lehetőségét. Ha a család közös számítógépet használ, erre ideális lehet egy olyan monitor, ami akár önmagában, számítógép nélkül is használható a diák szobájában. Az LG MyView okosmonitorát (32SR85U modell) például úgy tervezték meg, hogy elősegítse a produktivitást a munka során, miközben tulajdonképpen egyszerre tölti be egy streaming kijelző és egy professzionális munkamonitor funkcióit.

Forrás: LG

Beépítve kínálja az LG okostévékből ismert webOS platformot, azaz közvetlenül a kijelzőről érhetők el az olyan streaming-szolgáltatások, mint a Netflix, a Disney+, a Prime Video, az Apple TV, a YouTube vagy a Spotify1. A kezdőlapról ugyanígy bármikor konzol nélkül lehet belépni felhőalapú játékokba vagy lehet becsatlakozni Twitch streamekbe, ami a középiskolás korosztálynak különösen fontos lehet.

Egy ilyen önállóan is használható monitor a tanuláshoz és a feladatok rendszerezéséhez is segítség lehet. A kijelzőről például olyan produktivitást elősegítő munkaprogramok érhetők el számítógép nélkül, mint a Microsoft 365 vagy a Google Calendar. A beépített wifi és Bluetooth révén pedig minden kiegészítő eszköz – például billentyűzet, egér – gyorsan, kábelek nélkül csatlakoztatható, így egy komplett otthoni munkaállomás alakítható ki. A kijelző pedig távirányítóval, de akár okostelefonnal is vezérelhető.

Ha pedig számítógépet csatlakoztatna a diák a monitorhoz, azt egyetlen USB-Type C kábellel megteheti, ami egyben a laptop töltését is biztosítja. A külön monitor ilyen esetben egészséges, ergonomikus megoldás is, hiszen tanulás közben nem a laptop fölé görnyedve kell elvégezni a feladatokat. A gerincnek az a legjobb, ha a monitort szemmagasságban, legalább kartávolságra, vagyis nagyjából 43 cm-re a szemtől helyezzük el úgy, hogy lehetőleg ne tükröződjön vissza róla a beszűrődő napfény.