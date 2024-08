A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerzői a NASA InSight marsszondájától kapott adatok alapján úgy becsülték, hogy

a Mars felszíne alatt annyi víz található, amennyi akár egy-két kilométer magasságban boríthatná be a vörös bolygót.

A tudósok azonban hozzáfűzték, hogy mivel a víz mintegy 11,5 és 20 kilométer mélységben húzódik meg a felszín alatt a kőzetek repedéseiben, ezt nehéz lenne felhasználni egy későbbi marsi kolónia ellátására, hiszen még a Földön sem egyszerű egy kilométeres mélységű kutat fúrni.

Vashan Wright, a San Diego-i Kaliforniai Egyetem oceanográfiai és földtudományi központjának tudósa szerint ahhoz, hogy a Mars éghajlati, felszíni és belső alakulását megérthessük, kulcsfontosságú a bolygó vízkörforgásának megismerése. Ennek pedig jó kiindulópontja lehet annak meghatározása, hogy hol van víz, és mennyi van belőle – mondta a kutató.