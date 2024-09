A nagy teljesítményű Exynos 2400e lapkakészlet kompromisszummentes játékélményt kínálhat, hiszen olyan elsőrangú funkciókkal is kompatibilis, mint a Ray Tracing (sugárkövetés). A sebességet és hatékonyságot előtérbe helyező világban a Galaxy S24 FE számos kulcsfontosságú funkciót alkalmaz, hogy az élvonalban maradjon:

• Az 1,1-szer nagyobb Párakamrának köszönhetően hatékonyabban hűt, így az eszköz hosszabb ideig biztosíthatja a csúcsteljesítményt.

• A nagyobb, 4700 mAh-s akkumulátor a gondtalan maratoni játékmenetekről gondoskodhat.

• Az FE széria történetében valaha alkalmazott legnagyobb, 6,7 colos adaptív Dinamikus Amoled 2X kijelző 120Hz-es képfrissítési frekvenciával kínál zökkenőmentes és lenyűgöző látványt.

• A kültéri láthatóságjavító Vision Booster a színeket és a kontrasztot optimalizálja a kristálytiszta és kényelmes gaming élményért, még napfényes környezetben is.

Zökkenőmentes AI élmények

A Galaxy S24 FE fejlett AI-élményt kínál, mint a Galaxy S24 széria is. A produktivitás fokozására, a kommunikáció egyszerűsítésére és a csatlakoztathatóság kibővítésére tervezett mesterségesintelligencia-funkciók az S24 FE-n új lehetőségeket nyithatnak:

• A Bekarikázással keresés a Google-lel a felhasználók kíváncsiságára forradalmi könnyedséggel felel azáltal, hogy azonnali keresési eredményeket kínál a Kezdőképernyő gomb megnyomásával és egy körszerű mozdulattal.

• A Tolmács – offline állapotban is – azonnal lefordítja a személyes beszélgetéseket, előadásokat vagy prezentációkat.

• Az Élő fordítás a telefonhívások során lebonthatja a kommunikációs akadályokat, és mostantól számos népszerű, harmadik féltől származó alkalmazással is kompatibilis.

• A Samsung Billentyűzeten elérhető Szerző funkció egyszerű kulcsszavak alapján javasolt szöveget generál az e-mailekhez és a támogatott közösségimédia-alkalmazásokhoz.

• A Jegyzetsegéd a jegyzetelés folyamatát egyszerűsítheti le, és automatizálja a formázási és fordítási műveleteket. A Samsung Notes alkalmazásban közvetlenül elérhető a hangfelvételek átírása, fordítása és összegzése. A PDF fájlokban szereplő szövegek is lefordíthatók és felülírhatók a PDF Átfedéses fordítással.