Az eszköz készüléktestének anyagába speciális üvegszálakat építettek, ami növeli az ütésállóságot más csúcskategóriás, hagyományos telefonokhoz képest, miközben több mint 30 százalékkal csökkenti a hátlap vastagságát. A szabadalmaztatott Super Steel zsanérral akár 500 000 hajlítást is kibír, míg a belső kijelző, valamint a karcolásvédelem a mindennapi használat veszélyeit könnyedén hárítja.

A 6,43”-os külső kijelzővel és a 7,92”-os belső, hajlítható képernyővel kettős felhasználási élményt nyújt: egyszerre telefon és tablet. A készülék továbbá több innovatív szemkényelmi funkciót tartalmaz, mint például a világ első AI Defocus Display technológiáját, 4320Hz-es kockázatmentes PWM fénytompítást, dinamikus fénytompítást, cirkadián éjjeli kijelzőt és a természetes hatást keltő Natural Tone Display funkciót.

Forrás: Honor

Ezen kívül a Magic V3 fejlett 5150mAh-s harmadik generációs szilícium-szén akkumulátora támogatja a villámgyors 66W-os vezetékes és 50W-os vezeték nélküli Honor SuperCharge töltést. Az innovatív Falcon kamerarendszer egy 50MP-es periszkópos telefotó kamerát, egy 50MP-es fő kamerát és egy 40MP-es ultraszéles kamerát tartalmaz.

Az eszköz számos intelligens funkciót is kínál. Ezek közé tartozik a Magic Portal on Foldable, valamint a készülékben lévő AI-jal támogatott fényképezési funkciók, mint a Honor AI Motion Sensing a villámgyors felvételekért, és az AI Portrait Engine a portrék javításáért. A Google Clouddal együttműködve a Google AI modellek és a felhőtechnológiák által támogatott produktivitási funkciók sorát gazdagítja, hogy a felhasználók számára általánosan jobb élményt nyújtson: ilyen az AI-radír, a szinkrontolmácsolás és a Honor Notes fordítóeszköz. Ezekkel a Magic V3 akár személyes, akár professzionális használatra is alkalmas.

A Magic V3 fekete és zöld színben kapható Magyarországon, 799 990 Ft-os áron.