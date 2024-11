A közel két hónapja bevezetett új kategória öt legkeresettebb modelljéből három mobilhálózati kommunikációra is alkalmas Apple Watch, amellyel okostelefon nélkül is lehet hívásokat bonyolítani és üzeneteket váltani. Itthon a tavaly megjelent Apple Watch Series 9 modell a legnépszerűbb, a második legjobban fogyó típus pedig az akár extrém sportokhoz is használható Apple Watch Ultra 2-es csúcsmodell volt. A harmadik helyen a belépő szintű Apple Watch 2020 áll.

Laptopon és tableten viszont inkább spórolnak a vásárlók

Míg okosórából és okostelefonból az újabb, két-három éves modellek a legkeresettebbek, a Rejoyon elérhető laptopok és tabletek esetében sok ügyfél némileg idősebb készülékekkel is beéri. Az Apple MacBookjai a világ egyik legnépszerűbb laptopjainak számítanak, ezek közül a magyar vásárlók a 2020-as MacBook Air és MacBook Pro modellek felújított példányait rendelik a legtöbben.

Ez nem meglepő, mert ezekben már az Apple saját fejlesztésű lapkája dolgozik, így az újabb rendszerekkel, szoftverekkel is használható. A harmadik legnépszerűbb modellnek számító 2022-es MacBook Air-ben már ennek második generációs utódját építette be a gyártó.

A tabletek közül a harmadik negyedévben egy korábbi típus, a 2018-as iPad 9.7 mobilinternet-képes, illetve wifis modelleinek felújított változatai voltak a legnépszerűbbek, míg a top 5-ben még a 2020-2022 közötti, wifis iPad alapmodellek találhatóak.