Mesterséges intelligenciával erősíti az ipari kiberbiztonságot a Szegedi Tudományegyetem

„A modern ipari rendszerek kiberbiztonsága kritikus kérdés. Jelenleg egy olyan innovatív kibervédelmi megoldás fejlesztésén dolgozunk, amely minimális emberi beavatkozás mellett is képes felismerni és megállítani az ipari hálózatok ellen irányuló támadásokat. Az új rendszer az erősebb hardveres háttérnek köszönhetően az eddiginél jóval összetettebb MI-algoritmusokat képes alkalmazni, ezáltal még hatékonyabban védheti a gyártási folyamatokat. A Balasys IT Zrt.-vel való együttműködés lehetőséget ad arra, hogy az SZTE tudományos eredményei a gyakorlatban is hasznosuljanak, és valódi ipari környezetben bizonyítsák hatékonyságukat” – mondta Ferenc Rudolf, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Szoftverfejlesztés Tanszék vezetője.

Nemzetközileg is egyedülálló fejlesztés

A fejlesztés alatt álló új rendszer nem közvetlenül csatlakozik az ipari hálózathoz, hanem a teljes adatforgalmat egy helyszínen telepített, nagy teljesítményű számítógépre másolja, ahol az MI segítségével folyamatosan elemzi a hálózati aktivitást, miközben nem zavarja meg a gyártási folyamatokat. A cél egy olyan megoldás létrehozása, amely minimális téves riasztás mellett, maximális pontossággal képes kiszűrni a valódi fenyegetéseket.

A valós idejű monitorozáson alapuló ipari kiberbiztonsági megoldások jelenleg nemzetközi szinten is ritkák, Magyarországon pedig egyedülállónak számít ez a fejlesztés. A Balasys IT Zrt. és az SZTE célja, hogy a projekt eredményei hozzájáruljanak a gyártóvállalatok kiberbiztonságának növeléséhez, és egy hosszú távon is fenntartható, széles körben alkalmazható védelmi megoldást hozzanak létre.