Hitt a mesterséges intelligenciának, megőrült, kórházba került
Egy férfi kételkedés nélkül megbízott a ChatGPT tanácsaiban. Téveszméivel kórházba került, azt hitte, a szomszédja próbálja megmérgezni.
Egyre többen kérnek orvosi tanácsot a mesterséges intelligenciától, a Microsoft fogyasztói mesterséges intelligenciája például napi több mint 50 millió egészségügyi témájú tanácsot nyújt. Nem alaptalanul: az Egyesült Államokban az orvosi munkakör gyakorlásához szükséges orvosi engedélyezési vizsgát használják referenciaértékként a mesterséges intelligencia minősítésében. Az MI mindössze három év alatt elérte a szinte tökéletes pontszámokat a vizsgán, a mesterséges intelligencia immár 80 százalékos pontossággal diagnosztizál, szemben az emberi orvosok 20 százalékos teljesítményével.
A meghökkentő adatok ellenére érdemes vigyázni: a pontatlanul feltett kérdésekre rossz válaszokat kaphatunk; s a válaszok forrását is érdemes átkutatni.
Nemrég számolt be az Annals of Internal Medicine: Clinical Cases folyóirat egy pórul járt férfiről, aki vakon elfogadta a mesterséges intelligencia által vezérelt chatbot tanácsát.
A 60 éves, az Egyesült Államokban élő, egészségtudatos férfi korábbi tanulmányaiból kiindulva úgy döntött, kiiktatja a sót (nátrium-kloridot) az étrendjéből. Megkérdezte a ChatGPT-t annak alternatívájáról. A mesterséges intelligencia a nátrium-klorid helyett nátrium-bromid használatát javasolta. Az illető online be is szerezte a nátrium-bromidot, és precízen beépítette az étrendjébe.
Bár a nátrium-bromid használható nátrium-klorid helyett, például a fürdőkád tisztítására – nem pedig az ételek sózására –, a ChatGPT
nem magyarázta el ezt a fontos összefüggést, és nem is kérdezte az illetőt, hogy milyen céllal akarja helyettesíteni a nátrium-kloridot.
A férfi a nátrium-bromid fogyasztásának megkezdése után három hónappal kereste fel a sürgősségi osztályt, és arról már kótyagosan beszélt, hogy a szomszédai meg akarják mérgezni.
Kórházi tartózkodása első 24 órájában paranoid téveszmék, hallási és vizuális hallucinációk tüneteit mutatta. Megpróbált megszökni a kórházból, kényszerpszichiátriai osztályon kezelték. Antipszichotikumok és intravénás infúziók beadása után nyerte vissza az önuralmát, és akkor tudta csak elmesélni a ChatGPT-vel folytatott konzultációt.
A laboratóriumi vizsgálatok eredményei alapján brómmérgezésben szenvedett. Míg egy egészséges ember vérének brómkoncentrációja kevesebb, mint 10 mg/l, a férfi vérében 1700 mg/l-t találtak.
A brómmérgezés olyan állapot, amely brómalapú gyógyszerek hosszú távú alkalmazásával alakul ki. Tünetei közé tartozik a hányás, a székrekedés, a bőrgyulladás és a bőrpír, valamint pszichiátriai tünetek, például delírium és hallucinációk.
Mivel a brómtartalmú vegyületeket egykor álmatlanság és hisztéria kezelésére használták, becslések szerint a 20. század elején pszichiátriai intézményekbe felvett betegek akár 8 százaléka is brómmérgezésben szenvedett. A brómtartalmú gyógyszereket ezt követően fokozatosan kivonták a forgalomból, s a brómmérgezéses esetek száma az 1970-es és 1980-as években drámaian csökkent.
A beteget háromhetes kezelés után komolyabb problémák nélkül kiengedték. A Science Alert tudományos kiadvány megjegyezte:
Tény, hogy a feltörekvő mesterséges intelligencia technológiák még nem váltották fel az emberi szakértelmet a valóban fontos területeken.
„Fontos megjegyezni, hogy a mesterséges intelligencia rendszerei, mint például a ChatGPT, tudományosan helytelen tartalmat generálhatnak, nem képesek kritikusan megvitatni az eredményeiket, és végső soron hozzájárulhatnak a félretájékoztatás terjedéséhez. Valószínűtlen, hogy egészségügyi szakember nátrium-bromidot javasolna egy olyan betegnek, aki a nátrium-klorid alternatíváját keresi.”
A mesterséges intelligencia által működtetett, a nap 24 órájában elérhető chatbotok empatikus válaszokat kínálnak, s kényelmes alternatívát jelentenek a nehezen elérhető és drága emberi szakértők helyett. A tanácsait kritikátlanul követők közül mind többen arról számolnak be, hogy spirituális élményeket és vallási téveszméket élnek át zavaros ötletei nyomán, sőt, az MI egyes fogékony felhasználókat a legváltozatosabb összeesküvés-elméletek elfogadására is készteti.
