Hallássegítő okosszemüveg érkezhet jövőre – kémkedéstől félnek a kritikusok

A Világgazdaság számolt be arról, hogy egy skót kutatócsoport olyan okosszemüveg-prototípust fejleszt, amely alapjaiban változtathatja meg a hallásproblémákkal élők mindennapjait. A Heriot-Watt Egyetem vezetésével, több brit felsőoktatási intézmény – köztük az Edinburgh-i Egyetem, a Napier Egyetem és a Stirlingi Egyetem – közreműködésével készülő eszköz mesterséges intelligenciát, szájról olvasó technológiát és felhőalapú számítástechnikát kombinál. A cél nem a meglévő hallókészülékek kiváltása, hanem azok „szuperképességekkel” való felruházása.

Segítség a betegeknek – vagy eszköz a megfigyeléshez?

A működési elv egyszerű: a szemüveg beépített kamerája rögzíti a beszélgetést, majd a vizuális jelek (például az ajkak mozgása) alapján azonosítja, ki a fő beszélő. A felvétel a viselő telefonján keresztül egy felhőszerverre kerül – jelenleg Svédországban találhatók a teszthez használt szerverek –, ahol az algoritmus kiszűri a háttérzajokat és elkülöníti a kívánt hangot. A feldolgozott, „kitisztított” hang szinte azonnal visszajut a hallókészülékbe még akkor is, ha egyszerre több ember beszél, vagy zavaró a környezeti zaj.